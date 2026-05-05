PATAGONIA CAMP CUP 2026 REÚNE A CORREDORES DE CHILE Y EL MUNDO EN UNA JORNADA DE TRAIL RUNNING EN TORRES DEL PAINE

​Con una alta convocatoria de corredores nacionales e internacionales, el pasado sábado 2 de mayo se llevó a cabo la novena edición de la Patagonia Camp Cup, una competencia de trail running que volvió a reunir deporte, naturaleza y comunidad en un entorno privilegiado a orillas del Lago Toro.



La jornada se desarrolló en los senderos del hotel Patagonia Camp, donde los participantes enfrentaron circuitos de 5K, 15K, 21K y 42K, recorriendo bosques nativos, ríos y terrenos técnicos propios de la geografía patagónica. Esta edición marcó además el debut de la distancia 5K, ampliando la convocatoria a nuevos corredores.



Las condiciones propias del otoño en Torres del Paine ofrecieron un escenario exigente y a la vez visualmente impactante, con bosques en tonos rojizos y amarillos, temperaturas frescas y paisajes abiertos hacia el macizo Paine.



Tras cruzar la meta, corredores y acompañantes participaron de una instancia de celebración que incluyó música en vivo, un asado patagónico, buffet y espacios de recuperación para los deportistas. La jornada culminó con la premiación oficial y sorteos entre los asistentes, reforzando el carácter comunitario del evento.



La instancia también fue valorada por el equipo organizador, que destacó el crecimiento sostenido del evento y su conexión con el entorno.



“Esta novena edición refleja cómo la Patagonia Camp Cup se ha ido consolidando como una experiencia que va más allá de la competencia, integrando deporte, naturaleza y comunidad en un entorno único como Torres del Paine”, señaló Mariana Ramírez, Gerente General de Patagonia Camp.



Por su parte, Rafael Villarroel, Gerente del Hotel Patagonia Camp, destacó el trabajo logístico detrás del evento: “Es una carrera que se desarrolla en un entorno natural exigente, por lo que cada detalle en la organización es clave. Es una actividad organizada 100% por el staff del hotel, lo que nos enorgullece especialmente. Buscamos ofrecer una experiencia segura, bien coordinada y que permita a los participantes disfrutar plenamente del territorio”.







Resultados destacados Patagonia Camp Cup 2026

5K Mujeres



●1er lugar: Valeria Fuentes – 0:33:52

●2do lugar: Valentina Hernández Yañez – 0:34:44

●3er lugar: Libertad Giliberto – 0:36:52

5K Hombres



●1er lugar: Pablo Villarroel – 0:36:15

●2do lugar: Tomás Rojas – 0:41:11

●3er lugar: Cristián Matetic – 0:44:59

15K Mujeres



●1er lugar: Loreto Matamala – 2:00:42

●2do lugar: Camila Kusch – 2:00:49

●3er lugar: Evelyn Llanquiman – 2:01:54

15K Hombres



●1er lugar: Tulio González – 1:32:20

●2do lugar: Claudio Tobar – 1:36:41

●3er lugar: Edgardo Pérez – 1:44:19

21K Mujeres



●1er lugar: Dominique Cabeza – 2:43:21

●2do lugar: Coral Campos – 2:44:37

●3er lugar: Yoselyn Santana – 2:46:19

21K Hombres



●1er lugar: Ariel Ramírez – 2:01:51

●2do lugar: Sebastián Cárcamo – 2:11:20

●3er lugar: Omar Vidal – 2:34:45

42K Mujeres



●1er lugar: Silvia Noemí Inostroza – 6:26:29

●2do lugar: Daniela Godoy – 6:42:49

●3er lugar: Paula Chávez Cortes – 6:52:32











42K Hombres



●1er lugar: Andrés Gavilán – 4:43:28

●2do lugar: Michel Castillo – 4:54:49

●3er lugar: Felipe Cancino – 5:27:08







El evento contó con el apoyo de diversas marcas y colaboradores, entre ellas Patagonia, Kuntur, Brebajería Baguales Patagonia, Patagonia Blend, KR Leathers y Emporio Dos Peces, además de autoridades locales de la Municipalidad de Torres del Paine.



Como parte de las actividades de cierre, se realizó el tradicional sorteo entre los corredores, cuyo premio principal fue una estadía para dos personas la noche previa a la Patagonia Camp Cup 2027, junto con la inscripción a la próxima edición.

La Patagonia Camp Cup continúa consolidándose como una experiencia que combina deporte, naturaleza y hospitalidad en uno de los destinos más icónicos de Chile, proyectándose ya hacia su próxima edición.



Para quienes quieran participar en futuras ediciones de la Patagonia Camp Cup, pueden encontrar más información en la cuenta de Instagram del evento, @patagoniacamp.cup.



Créditos fotográficos: Patagonia Camp Cup / Rodolfo Soto

