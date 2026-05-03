Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de mayo de 2026

ACTIVIDAD FÍSICA SE CONSOLIDA COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA EL BIENESTAR MENTAL

​Especialista destaca que el ejercicio no solo mejora la condición física, sino que también contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y fortalecer el equilibrio emocional.

Actividad Física

La actividad física no solo aporta beneficios al cuerpo, sino que también cumple un rol relevante en la salud mental y emocional de las personas. Así lo evidencian distintos estudios que destacan su impacto en la reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, posicionándola como una herramienta natural para mejorar la calidad de vida.

El director de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Gálvez, explicó que el ejercicio estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina y las endorfinas, los que influyen directamente en el estado de ánimo. Según indicó, estas sustancias ayudan a generar sensaciones de bienestar, motivación y armonía con el entorno, además de fortalecer el autoconcepto físico y la percepción de autonomía.

El académico también subrayó el rol preventivo del ejercicio frente a la sarcopenia, condición asociada a la pérdida de masa muscular, especialmente en personas mayores. En ese contexto, señaló que mantenerse activo permite mejorar la estabilidad, la postura y la seguridad en los desplazamientos, favoreciendo una vida más independiente y una mayor interacción social.

En cuanto a recomendaciones, el especialista indicó que los ejercicios aeróbicos son los más adecuados para un desarrollo integral, tanto a nivel muscular como cardiorrespiratorio. Asimismo, destacó la importancia de incorporar prácticas de relajación y respiración consciente para disminuir los niveles de cortisol y reducir el estrés.

Finalmente, enfatizó que una buena alimentación complementa estos beneficios, destacando el aporte de nutrientes como los ácidos grasos Omega 3, que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea cerebral y a disminuir el estrés oxidativo. En esa línea, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso mantiene su compromiso con la promoción de estilos de vida saludable a través de distintas iniciativas vinculadas al deporte y la comunidad.


WhatsApp Image 2026-03-17 at 09

ESTE JUEVES 19 DE MARZO EN TRES PUENTES: CROSUR INVITA A UNA EXPERIENCIA CON PROMOCIONES Y FOODTRUCK EN EL MES DEL MAESTRO CONSTRUCTOR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINISTRO PODUJE CONFIRMA INICIO DE DESALOJOS DE TOMAS EN PUNTA ARENAS TRAS REUNIÓN CON SENADOR BIANCHI

Leer Más

​La medida fue abordada en un encuentro con autoridades y vecinos del sector norponiente, donde se comprometió avanzar durante 2026 en la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

​La medida fue abordada en un encuentro con autoridades y vecinos del sector norponiente, donde se comprometió avanzar durante 2026 en la recuperación de terrenos ocupados irregularmente.

Iván Poduje y Karim Bianchi
nuestrospodcast
UNIV ESTATALES

UNIVERSIDADES ESTATALES FORTALECEN TRABAJO COLABORATIVO EN ENCUENTRO REALIZADO EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Actividad Física

ACTIVIDAD FÍSICA SE CONSOLIDA COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA EL BIENESTAR MENTAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Club Hípico

PARTIDO SOCIALISTA EXIGE EXPLICACIONES A MINISTRO PODUJE POR DESISTIMIENTO DEL PROYECTO DEL CLUB HÍPICO EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
4 a 7 Presentación

SERNAMEG MANTIENE ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA 4 A 7 EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250