ACTIVIDAD FÍSICA SE CONSOLIDA COMO HERRAMIENTA CLAVE PARA EL BIENESTAR MENTAL

La actividad física no solo aporta beneficios al cuerpo, sino que también cumple un rol relevante en la salud mental y emocional de las personas. Así lo evidencian distintos estudios que destacan su impacto en la reducción del estrés, la ansiedad y los síntomas depresivos, posicionándola como una herramienta natural para mejorar la calidad de vida.

El director de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Gálvez, explicó que el ejercicio estimula la producción de neurotransmisores como la serotonina y las endorfinas, los que influyen directamente en el estado de ánimo. Según indicó, estas sustancias ayudan a generar sensaciones de bienestar, motivación y armonía con el entorno, además de fortalecer el autoconcepto físico y la percepción de autonomía.

El académico también subrayó el rol preventivo del ejercicio frente a la sarcopenia, condición asociada a la pérdida de masa muscular, especialmente en personas mayores. En ese contexto, señaló que mantenerse activo permite mejorar la estabilidad, la postura y la seguridad en los desplazamientos, favoreciendo una vida más independiente y una mayor interacción social.

En cuanto a recomendaciones, el especialista indicó que los ejercicios aeróbicos son los más adecuados para un desarrollo integral, tanto a nivel muscular como cardiorrespiratorio. Asimismo, destacó la importancia de incorporar prácticas de relajación y respiración consciente para disminuir los niveles de cortisol y reducir el estrés.

Finalmente, enfatizó que una buena alimentación complementa estos beneficios, destacando el aporte de nutrientes como los ácidos grasos Omega 3, que contribuyen a mejorar la circulación sanguínea cerebral y a disminuir el estrés oxidativo. En esa línea, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso mantiene su compromiso con la promoción de estilos de vida saludable a través de distintas iniciativas vinculadas al deporte y la comunidad.

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