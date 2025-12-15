Punta Arenas,
15 de diciembre de 2025

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servel confirmó el triunfo de José Antonio Kast en la Región de Magallanes. Revisa aquí los resultados comuna por comuna.

Votacion segunda vuelta urna

Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó los resultados de la segunda vuelta presidencial, tanto a nivel nacional como regional. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el triunfo fue para José Antonio Kast, quien se impuso en el total regional frente a Jeannette Jara, consolidando una ventaja en la mayoría de las comunas del territorio austral.

A continuación, el detalle de los resultados por provincia y comuna de la Región de Magallanes, según datos oficiales del Servel:


RESULTADO REGIONAL – MAGALLANES

  • José Antonio Kast: 62.144 votos (55,29%)

  • Jeannette Jara: 50.253 votos (44,71%)

  • Válidamente emitidos: 112.397 (92,15%)

  • Nulos y blancos: 9.578 (7,85%)

PROVINCIA DE MAGALLANES

Punta Arenas

  • José Antonio Kast: 49.110 (55,28%)

  • ​Jeannette Jara: 39.721 (44,72%)

  • Válidamente emitidos: 88.831 (92,00%)

  • Nulos y blancos: 7.725 (8%)

Río Verde

  • José Antonio Kast: 301 (72,36%)

  • Jeannette Jara: 115 (27,64%)

  • Válidamente emitidos: 416 (94,12%)

  • ​Nulos y blancos: 26 (5,88%)

San Gregorio

  • José Antonio Kast: 246 (66,31%)

  • Jeannette Jara: 125 (33,69%)

  • Válidamente emitidos: 371 (96,11%)

  • Nulos y blancos: 15 (3,88%)


PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

Puerto Natales

  • José Antonio Kast: 8.487 (53,05%)

  • Jeannette Jara: 7.511 (46,95%)

  • Válidamente emitidos: 15.998 (91,94%)

  • Nulos y blancos: 1.403 (8,06%)

Torres del Paine

  • José Antonio Kast: 532 (62,66%)

  • Jeannette Jara: 317 (37,34%)​
  • ​Válidamente emitidos: 849 (95,39%)

  • Nulos y blancos: 41 (4,61%)


PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

Porvenir

  • José Antonio Kast: 2.044 (53,86%)

  • Jeannette Jara: 1.751 (46,14%)

  • ​Válidamente emitidos: 3.795 (93,40%)
  • ​Nulos y blancos: 268 (6,6%)

Primavera

  • José Antonio Kast: 207 (55,35%)

  • ​Jeannette Jara: 167 (44,65%)

  • Válidamente emitidos: 374 (94,44%)

  • Nulos y blancos: 22 (5,56%)

Timaukel

  • José Antonio Kast: 158 (77,07%)

  • Jeannette Jara: 47 (22,93%)

  • Válidamente emitidos: 205 (96,70%)

  • Nulos y blancos: 7 (3,3%)


PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Antártica

  • José Antonio Kast: 17 (65,38%)

  • Jeannette Jara: 9 (34,62%)

  • Válidamente emitidos: 26 (92,86%)

  • ​Nulos y blancos: 2 (7,14%)

Cabo de Hornos

  • José Antonio Kast: 741 (71,39%)

  • Jeannette Jara: 297 (28,61%)

  • Válidamente emitidos: 1.038 (96,47%)

  • ​Nulos y blancos: 38 (3,54%)


Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

