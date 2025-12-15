RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó los resultados de la segunda vuelta presidencial, tanto a nivel nacional como regional. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el triunfo fue para José Antonio Kast, quien se impuso en el total regional frente a Jeannette Jara, consolidando una ventaja en la mayoría de las comunas del territorio austral.

A continuación, el detalle de los resultados por provincia y comuna de la Región de Magallanes, según datos oficiales del Servel:

​

RESULTADO REGIONAL – MAGALLANES​

José Antonio Kast: 62.144 votos (55,29%)

​ Jeannette Jara: 50.253 votos (44,71%)



Válidamente emitidos: 112.397 (92,15%)

Nulos y blancos: 9.578 (7,85%) ​

PROVINCIA DE MAGALLANES



Punta Arenas

José Antonio Kast: 49.110 (55,28%)

​Jeannette Jara: 39.721 (44,72%)



Válidamente emitidos: 88.831 (92,00%)​

Nulos y blancos: 7.725 (8%)

​



Río Verde

José Antonio Kast: 301 (72,36%)

Jeannette Jara: 115 (27,64%)

Válidamente emitidos: 416 (94,12%)

​Nulos y blancos: 26 (5,88%)

​



San Gregorio

José Antonio Kast: 246 (66,31%)

Jeannette Jara: 125 (33,69%)



Válidamente emitidos: 371 (96,11%)



Nulos y blancos: 15 (3,88%)

​

PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA



Puerto Natales

José Antonio Kast: 8.487 (53,05%)

Jeannette Jara: 7.511 (46,95%)

Válidamente emitidos: 15.998 (91,94%)

Nulos y blancos: 1.403 (8,06%)

Torres del Paine

José Antonio Kast: 532 (62,66%)

Jeannette Jara: 317 (37,34%)​

​Válidamente emitidos: 849 (95,39%)



Nulos y blancos: 41 (4,61%)



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO



Porvenir

José Antonio Kast: 2.044 (53,86%)

Jeannette Jara: 1.751 (46,14%)

​Válidamente emitidos: 3.795 (93,40%)



​Nulos y blancos: 268 (6,6%)





Primavera

José Antonio Kast: 207 (55,35%)

​Jeannette Jara: 167 (44,65%)



Válidamente emitidos: 374 (94,44%)

Nulos y blancos: 22 (5,56%)

Timaukel

José Antonio Kast: 158 (77,07%)

Jeannette Jara: 47 (22,93%)

Válidamente emitidos: 205 (96,70%)

Nulos y blancos: 7 (3,3%)



PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA



Antártica

José Antonio Kast: 17 (65,38%)

Jeannette Jara: 9 (34,62%)

Válidamente emitidos: 26 (92,86%)

​Nulos y blancos: 2 (7,14%)

​



Cabo de Hornos

José Antonio Kast: 741 (71,39%)

Jeannette Jara: 297 (28,61%)

Válidamente emitidos: 1.038 (96,47%)

​Nulos y blancos: 38 (3,54%)

​

