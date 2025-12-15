15 de diciembre de 2025
RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES
Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servel confirmó el triunfo de José Antonio Kast en la Región de Magallanes. Revisa aquí los resultados comuna por comuna.
Con el 100% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral (Servel) confirmó los resultados de la segunda vuelta presidencial, tanto a nivel nacional como regional. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el triunfo fue para José Antonio Kast, quien se impuso en el total regional frente a Jeannette Jara, consolidando una ventaja en la mayoría de las comunas del territorio austral.
A continuación, el detalle de los resultados por provincia y comuna de la Región de Magallanes, según datos oficiales del Servel:
RESULTADO REGIONAL – MAGALLANES
José Antonio Kast: 62.144 votos (55,29%)
- Jeannette Jara: 50.253 votos (44,71%)
Válidamente emitidos: 112.397 (92,15%)
Nulos y blancos: 9.578 (7,85%)
PROVINCIA DE MAGALLANES
Punta Arenas
José Antonio Kast: 49.110 (55,28%)
- Jeannette Jara: 39.721 (44,72%)
Válidamente emitidos: 88.831 (92,00%)
Nulos y blancos: 7.725 (8%)
Río Verde
José Antonio Kast: 301 (72,36%)
Jeannette Jara: 115 (27,64%)
Válidamente emitidos: 416 (94,12%)
- Nulos y blancos: 26 (5,88%)
San Gregorio
José Antonio Kast: 246 (66,31%)
Jeannette Jara: 125 (33,69%)
Válidamente emitidos: 371 (96,11%)
Nulos y blancos: 15 (3,88%)
PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA
Puerto Natales
José Antonio Kast: 8.487 (53,05%)
Jeannette Jara: 7.511 (46,95%)
Válidamente emitidos: 15.998 (91,94%)
Nulos y blancos: 1.403 (8,06%)
Torres del Paine
José Antonio Kast: 532 (62,66%)
- Jeannette Jara: 317 (37,34%)
- Válidamente emitidos: 849 (95,39%)
Nulos y blancos: 41 (4,61%)
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Porvenir
José Antonio Kast: 2.044 (53,86%)
Jeannette Jara: 1.751 (46,14%)
- Válidamente emitidos: 3.795 (93,40%)
- Nulos y blancos: 268 (6,6%)
Primavera
José Antonio Kast: 207 (55,35%)
- Jeannette Jara: 167 (44,65%)
Válidamente emitidos: 374 (94,44%)
Nulos y blancos: 22 (5,56%)
Timaukel
José Antonio Kast: 158 (77,07%)
Jeannette Jara: 47 (22,93%)
Válidamente emitidos: 205 (96,70%)
Nulos y blancos: 7 (3,3%)
PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA
Antártica
José Antonio Kast: 17 (65,38%)
Jeannette Jara: 9 (34,62%)
Válidamente emitidos: 26 (92,86%)
- Nulos y blancos: 2 (7,14%)
Cabo de Hornos
José Antonio Kast: 741 (71,39%)
Jeannette Jara: 297 (28,61%)
Válidamente emitidos: 1.038 (96,47%)
- Nulos y blancos: 38 (3,54%)
