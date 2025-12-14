Punta Arenas,
14 de diciembre de 2025

LIDERES ESTUDIANTILES DE LA UMAG E INACAP EN EL PROGRAMA NUEVAS VOCES

Conducido por el comunicador Javier Muñoz. ​

nuevas voces

En esta oportunidad se contó con la presencia de Ian Águila Muñoz estudiante de ingeniería eléctrica  y presidente electo de la FEUM y los representantes de Inacap, Florencia Delgado Lausic y Camilo Mayorga Garay, ambos de la carrera administración de empresas.

En Inacap existen delegados de carreras como organización que es la voz de los estudiantes ante diversas situaciones que puedan surgir.

En tanto, la Umag cuenta con la federación de estudiantes FEUM, antes existía el consejo académico, donde la federación solo tenía voz, ahora se conformaron nuevas orgánicas que son el consejo superior y consejo universitario.

El programa completo se puede ver en


boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

POLAR COMUNICACIONES INICIA COBERTURA EN VIVO DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2025

​Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.

boric

PRESIDENTE BORIC EN TEMAS REGIONALES SE REFIRIÓ AL CONFLICTO DE LA UMAG Y EL TEMA DE LA CASA DEL SAMARITANO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
¿HABRÁ LEY SECA? ASÍ FUNCIONARÁ EL COMERCIO EL DÍA DE LAS ELECCIONES

JMB!

EL FOSIS ABRE COMPRA NAVIDEÑA COLECTIVA DEL PROGRAMA JUNTOS MÁS BARATO PARA PUNTA ARENAS

candidatospresidenciales

MARGEN DE VICTORIA: LOS CONFLICTOS Y DESAFÍOS QUE SE ABREN A PARTIR DE LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR

Oratorio jacinto bocco

ORATORIO JACINTO BOCCO: LA OBRA SOCIAL QUE POR DÉCADAS HA APOYADO A NIÑOS Y JÓVENES VULNERABLES EN PUNTA ARENAS