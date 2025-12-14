LIDERES ESTUDIANTILES DE LA UMAG E INACAP EN EL PROGRAMA NUEVAS VOCES

En esta oportunidad se contó con la presencia de Ian Águila Muñoz estudiante de ingeniería eléctrica y presidente electo de la FEUM y los representantes de Inacap, Florencia Delgado Lausic y Camilo Mayorga Garay, ambos de la carrera administración de empresas.

En Inacap existen delegados de carreras como organización que es la voz de los estudiantes ante diversas situaciones que puedan surgir.

En tanto, la Umag cuenta con la federación de estudiantes FEUM, antes existía el consejo académico, donde la federación solo tenía voz, ahora se conformaron nuevas orgánicas que son el consejo superior y consejo universitario.

