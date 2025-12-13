Punta Arenas,
13 de diciembre de 2025

REDSALUD MAGALLANES LANZA PROGRAMA TELE-ACV CON SOPORTE NEUROLÓGICO 24/7 PARA LA REGIÓN

Buenos días región.

redsaludmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el urgenciólogo Dr. Mario Cepeda, jefe de urgencia de RedSalud Magallanes, informó a la ciudadanía sobre el lanzamiento del programa Tele-ACV, una iniciativa que representa un avance decisivo para la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV) en la Región de Magallanes.

El programa Tele-ACV, implementado durante diciembre, garantizará soporte neurológico especializado las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la Clínica RedSalud Magallanes. Esta herramienta permitirá acortar de manera significativa los tiempos de respuesta ante un ACV, mejorando el pronóstico de los pacientes en una región marcada por extensas distancias y complejos desafíos geográficos.

Durante la conversación, el Dr. Cepeda destacó que el ACV es una emergencia de alta complejidad y tiempo-dependiente, donde cada minuto resulta crucial. Tratamientos eficaces, como la trombolisis, deben administrarse dentro de las primeras horas desde el inicio de los síntomas, por lo que una evaluación neurológica oportuna puede marcar la diferencia entre la recuperación y secuelas graves.

El sistema Tele-ACV, también conocido como telestroke, conecta al equipo de urgencia local con neurólogos vasculares de centros de referencia a nivel nacional, mediante videoconferencia y acceso a imágenes diagnósticas en tiempo real. De esta forma, se fortalece la capacidad resolutiva del equipo clínico local y se optimiza la toma de decisiones en situaciones críticas.

Finalmente, el jefe de urgencia de RedSalud Magallanes subrayó que este programa constituye una solución concreta y adaptada a la realidad regional, reforzando la red de atención de urgencia y acercando la especialidad neurológica a los pacientes que la requieren de manera inmediata.



cormagmagallanes

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

​Preparan expedición para iniciar monitoreo del volcán Burney en Magallanes

sernageomingore
nuestrospodcast
directorasslep

CUATRO PROFESORAS FUERON SELECCIONADAS PARA HACERSE CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

REDSALUD MAGALLANES LANZA PROGRAMA TELE-ACV CON SOPORTE NEUROLÓGICO 24/7 PARA LA REGIÓN

sernageomingore

SERNAGEOMIN Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN PROYECTOS CLAVE PARA FORTALECER LA SEGURIDAD GEOLÓGICA EN MAGALLANES

nothofagus

DESCUBREN LOS ÚLTIMOS BOSQUES DE LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL GRACIAS A HOJAS FÓSILES DE NOTHOFAGUS