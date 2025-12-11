Punta Arenas,
11 de diciembre de 2025

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

​El texto incluye a la Escuela Elba Ojeda Gómez de Punta Arenas con una descripción de su iniciativa denominada “Comunidad de aprendizaje para el desarrollo profesional” que se ejecuta desde el año 2018.

libroescelba

​En las páginas del libro “Se puede”, que acaba de publicar la Agencia de Calidad de la Educación, se destacan trece experiencias de distintos establecimientos educacionales del país que han permitido alcanzar mejoras significativas en la calidad de la enseñanza.

El texto incluye a la Escuela Elba Ojeda Gómez de Punta Arenas con una descripción de su iniciativa denominada “Comunidad de aprendizaje para el desarrollo profesional” que se ejecuta desde el año 2018.

La directora de la escuela, Alejandra Correa Vargas, explicó que “nuestra comunidad de aprendizaje funciona de forma sistemática potenciando las habilidades, las competencias profesionales de nuestros docentes y también de nuestros asistentes de la educación a través de diferentes actividades que vamos realizando durante el año, potenciando el capital humano que hay dentro de nuestra escuela para tener mejores aprendizajes para nuestros estudiantes”.

Se trata de una instancia de reflexión, colaboración y formación para mejorar las prácticas pedagógicas y el aprendizaje de los estudiantes, liderada por un comité de desarrollo profesional que integran docentes que se articulan con el equipo directivo para tener reuniones semanales en las que analizan las necesidades de mejora e implementan las estrategias para abordarlas.

En el caso de la Escuela Elba Ojeda Gómez se aprecian avances en la evaluación docente y los aprendizajes de los estudiantes en la parte pedagógica y socioemocional, explicó su directora.

La jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de Calidad de la Educación, Mónica Cerro, indicó que el libro “Se puede” recopila buenas prácticas a nivel nacional “que nos muestran de qué manera un establecimiento puede mejorar y hacer sostenible en el tiempo sus mejoras y avances”.

En la presentación del texto participó el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez Bolados, junto a representantes de distintas comunidades educativas.

Los contenidos del libro se pueden conocer también en internet: https://sepuede.agenciaeducacion.cl/



corte dic 2025 4

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA DESTITUCIÓN DE TENS POR VIAJES AL EXTRANJERO CON LICENCIAS MÉDICAS

EDF POWER SOLUTIONS DETIENE PROYECTO ENERGÍA VERDE AUSTRAL Y CONCENTRARÁ ESFUERZOS EN PUNTA DELGADA

​Mercado más lento de lo previsto lleva a EDF a recortar proyectos en Magallanes

​Mercado más lento de lo previsto lleva a EDF a recortar proyectos en Magallanes

edfchile
corte dic 2025 4

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA DESTITUCIÓN DE TENS POR VIAJES AL EXTRANJERO CON LICENCIAS MÉDICAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

veronica_peragallo_(2)

PROCHILE RECONOCIÓ A VERÓNICA PERAGALLO POR SU LIDERAZGO EL TURISMO ANTÁRTICO

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

TORRES DEL PAINE REGISTRA ALZA DEL 14% EN VISITAS ACUMULADAS DURANTE 2025

juliocanas

JULIO CAÑAS Y JULIO ARGENTINO DÍAZ COMPARTIRÁN ESCENARIO EN UNA INÉDITA VELADA FOLK EN GYROS ESTE MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DESDE LAS 21HRS