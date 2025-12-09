AVANZA RECUPERACIÓN DE “HOMENAJE AL VIENTO” EN MAGALLANES

​Cuatro esculturas a mitad de camino, entre Puerto Natales y Punta Arenas, eran parte del paisaje habitual para quienes transitaban por la Ruta 9, la más austral del país. Desde el año 2000, estos cuatro postes de acero sostenían unas esferas que de forma sutil giraban al compás del viento patagónico, convirtiéndose en un atractivo turístico en medio de la pampa sureña. Sin embargo, el paso del tiempo y las extremas condiciones climáticas hicieron necesario llevar a cabo un minucioso trabajo de recuperación, que actualmente se realiza en la maestranza Vojnovic, en Punta Arenas.



El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que “Homenaje al viento” es obra de la artista chilena Alejandra Ruddoff, una de las más de 230 obras de arte que han sido instaladas a lo largo del país a través de las convocatorias realizadas por la Comisión Nemesio Antúnez, liderada por la Dirección de Arquitectura, y que cumple un rol fundamental en dotar a edificios y espacios públicos de creaciones de artistas nacionales.



En julio del presente año, las cuatro esculturas fueron trasladadas a la maestranza para realizar una completa restauración de sus piezas. Hasta ese lugar llegó el equipo de la Dirección Regional de Arquitectura de Magallanes junto a la artista, para constatar los avances a la fecha. “El monumento se encuentra en un proceso de revisión, de diagnóstico, de sus distintas partes. Se van a hacer mejoramientos que tienen que ver con el sistema de engrasado de los sistemas de rotación”, detalló tras su visita el director regional, Jorge Cortés. El trabajo es supervisado por la Dirección Regional de Arquitectura, con el apoyo de la Unidad de Arte Público del nivel central DA-MOP.



Respecto de la movilidad de sus esferas, la artista Alejandra Ruddoff explica que “como es un elemento eólico, la gente tiende a pensar que esto tiene que girar y girar, y esto nunca fue pensado para que girara de esta manera, porque sería peligrosísimo”.



Por ello, parte de las adecuaciones que se están realizando consisten en modificar las partes estructurales necesarias para se genere el movimiento esperado "que le van a devolver, a este homenaje al viento, la posibilidad de que esté tranquilo, asentado en su mástil y que reaccione al viento, a la orientación del viento, como una veleta, de tal forma de que obviamente depende de si hay una ráfaga de viento o de si hay un viento más fuerte o con menos intensidad, va a girar de una manera más cadenciosa, suave, hacia donde lo está apuntando el viento y ahí se va a detener y va a quedar mirando hacia ese lado”, según explica Ruddoff.



De acuerdo con los cronogramas de trabajo, se estima que los trabajos en las cuatro esculturas en la maestranza finalicen durante el mes de diciembre, para luego ser trasladadas hasta el kilómetro 82 de la Ruta 9, lugar de su emplazamiento original.





