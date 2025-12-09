Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de diciembre de 2025

AVANZA RECUPERACIÓN DE “HOMENAJE AL VIENTO” EN MAGALLANES

​Esta obra de arte icónica de la Ruta 9 fue retirada para su restauración y reparación de las esferas giratorias, producto de los daños causados por el paso del tiempo y las acciones climáticas de la zona. Se estima su reinstalación para fines de diciembre de 2025.

Homenaje al viento_2

​Cuatro esculturas a mitad de camino, entre Puerto Natales y Punta Arenas, eran parte del paisaje habitual para quienes transitaban por la Ruta 9, la más austral del país. Desde el año 2000, estos cuatro postes de acero sostenían unas esferas que de forma sutil giraban al compás del viento patagónico, convirtiéndose en un atractivo turístico en medio de la pampa sureña. Sin embargo, el paso del tiempo y las extremas condiciones climáticas hicieron necesario llevar a cabo un minucioso trabajo de recuperación, que actualmente se realiza en la maestranza Vojnovic, en Punta Arenas.

 
El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que “Homenaje al viento” es obra de la artista chilena Alejandra Ruddoff, una de las más de 230 obras de arte que han sido instaladas a lo largo del país a través de las convocatorias realizadas por la Comisión Nemesio Antúnez, liderada por la Dirección de Arquitectura, y que cumple un rol fundamental en dotar a edificios y espacios públicos de creaciones de artistas nacionales.

 
En julio del presente año, las cuatro esculturas fueron trasladadas a la maestranza para realizar una completa restauración de sus piezas. Hasta ese lugar llegó el equipo de la Dirección Regional de Arquitectura de Magallanes junto a la artista, para constatar los avances a la fecha. “El monumento se encuentra en un proceso de revisión, de diagnóstico, de sus distintas partes. Se van a hacer mejoramientos que tienen que ver con el sistema de engrasado de los sistemas de rotación”, detalló tras su visita el director regional, Jorge Cortés. El trabajo es supervisado por la Dirección Regional de Arquitectura, con el apoyo de la Unidad de Arte Público del nivel central DA-MOP.

 
Respecto de la movilidad de sus esferas, la artista Alejandra Ruddoff explica que “como es un elemento eólico, la gente tiende a pensar que esto tiene que girar y girar, y esto nunca fue pensado para que girara de esta manera, porque sería peligrosísimo”.

 
Por ello, parte de las adecuaciones que se están realizando consisten en modificar las partes estructurales necesarias para se genere el movimiento esperado "que le van a devolver, a este homenaje al viento, la posibilidad de que esté tranquilo, asentado en su mástil y que reaccione al viento, a la orientación del viento, como una veleta, de tal forma de que obviamente depende de si hay una ráfaga de viento o de si hay un viento más fuerte o con menos intensidad, va a girar de una manera más cadenciosa, suave, hacia donde lo está apuntando el viento y ahí se va a detener y va a quedar mirando hacia ese lado”, según explica Ruddoff.

 
De acuerdo con los cronogramas de trabajo, se estima que los trabajos en las cuatro esculturas en la maestranza finalicen durante el mes de diciembre, para luego ser trasladadas hasta el kilómetro 82 de la Ruta 9, lugar de su emplazamiento original.


MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HIF Y ONG CANALES CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIOLABORALES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

​Más de 250 estudiantes técnico-profesionales participaron en el ciclo formativo para su transición al mundo laboral.

hifongcanales
nuestrospodcast
MINVU - Operativo de recuperación de vivienda_1

SERVIU MAGALLANES REFUERZA LA FISCALIZACIÓN Y CONCRETA LA RECUPERACIÓN DE UNA NUEVA VIVIENDA SOCIAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Homenaje al viento_2

AVANZA RECUPERACIÓN DE “HOMENAJE AL VIENTO” EN MAGALLANES

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Rueda de negocios eléctrica

ESPECIALISTAS DEL RUBRO ELÉCTRICO PARTICIPARON EN RUEDA DE NEGOCIOS PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS Y TECNOLÓGICAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO 2

CON CIENTOS DE PERSONAS PORVENIR ENCENDIÓ SU ÁRBOL DE NAVIDAD E INAUGURÓ PASEO DE LUCES