Punta Arenas,
6 de diciembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

Buenos días región.

senadorkusanovic

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic, analizó el escenario político previo a la segunda vuelta presidencial, destacando que esta elección marca un cambio de enfoque respecto a procesos anteriores. Según afirmó, "esta elección es la primera elección que se está centrando en los problemas que estamos viviendo ahora y no en problemas del pasado, esta elección es el fin del proceso de transición política".

El parlamentario señaló que espera un resultado favorable para José Antonio Kast, aunque advirtió sobre las exigencias que implicará un eventual triunfo: "JAK va a salir con un porcentaje muy alto pero eso significa también una tremenda responsabilidad, la gente va a querer que se le solucionen los problemas". Respecto a la composición de los equipos técnicos de un eventual gobierno, insistió en que la prioridad está puesta en el 14 de diciembre. "Hay que incorporar a los mejores pero es un tema que ahora no está en discusión, lo que importa ahora es ganar la elección del día 14, tiene que ser gente técnica, gente con preparación", recalcó.

También analizó el 20% obtenido por Franco Parisi y su posible impacto en la segunda vuelta. A su juicio, "sobre el 20% de Parisi y ese 20% un 90% va a votar por JAK porque quieren un cambio un Chile". En materia comunicacional, cuestionó los actuales formatos de debates presidenciales. "Los debates tienen que hacerlos mucho más competitivos, mucho más fluidos, hay un problema de los formatos que tenemos", señaló, agregando que "Jeannette Jara y algunos periodistas han sido muy confrontacionales con JAK, es un tema complejo".

En otro ámbito, el senador Kusanovic lamentó profundamente la muerte de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine, hecho que calificó como doloroso y que, a su juicio, requiere ser investigado en detalle. El parlamentario insistió en la necesidad de disponer de más recursos para fortalecer la presencia de guardaparques y mejorar las condiciones de seguridad. Recalcó que se deben habilitar refugios de emergencia en rutas de mayor complejidad, especialmente ante el aumento sostenido de visitantes y los riesgos climáticos propios de la zona.

Asimismo, expresó su preocupación por el recorte del 30% al presupuesto destinado al Programa de Promoción Turística. Calificó la medida como un retroceso para el país. “Chile está retrocediendo mientras nuestros vecinos avanzan”, señaló, al tiempo que explicó que solicitó votar por separado la indicación para intentar revertirla. Sin embargo, no tuvo éxito: "Traté de revertir esto en la discusión del presupuesto pero no pude, este tema es súper importante, es la segunda industria más importante después de la salmonicultura en la región", subrayó.

Finalmente, el senador Kusanovic informó que junto al diputado Christian Matheson sostuvieron una reunión con ejecutivos de la línea aérea LATAM, motivada por el incremento sostenido de los precios de los pasajes hacia Magallanes. Ambos parlamentarios buscan avanzar en mecanismos que permitan rebajas en las tarifas para personas que viajan por motivos de salud y para deportistas regionales que deben trasladarse constantemente para competir.




karimbianchicobros

SENADOR KARIM BIANCHI POR POSIBLES NUEVOS ERRORES EN COBROS DE LUZ: "MÁS QUE UNA NEGLIGENCIA, ESTO YA PARECE UN ROBO"

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

nuestrospodcast
visita unidad y hospital (1)

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

APONKUYEN

PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS