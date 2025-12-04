Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

BALANCE 2025 SERNAPESCA DESTACA NUEVAS CERTIFICACIONES, TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA Y AVANCES EN FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

directorasernapesca

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo Andrade, entregó una completa actualización sobre las principales acciones que está desarrollando el Servicio en la región, abordando certificaciones, fortalecimiento de la fiscalización, trabajo con el turismo marítimo y el inicio de la temporada de pesca recreativa.

Gallardo informó que Sernapesca certificó como Centinelas del Mar al equipo del Museo de Historia Natural Río Seco y a estudiantes de la Universidad de Magallanes (UMAG). Este nuevo equipo, explicó, permitirá prestar apoyo a la labor de Sernapesca como observadores en caso de varamientos de ejemplares u otras contingencias en la región, reforzando así la red de monitoreo ciudadano.

Otro de los anuncios relevantes fue que comenzó la temporada de pesca recreativa en la región de Magallanes, la cual estará abierta desde el 16 de octubre hasta el 14 de abril del 2026. Sernapesca recordó la importancia de respetar la normativa vigente para resguardar la sustentabilidad de los recursos.

En materia de fiscalización y seguridad marítima, la directora destacó que Sernapesca, la Autoridad Marítima y la Municipalidad de Río Verde dieron nueva puesta en servicio a la Patrullera Marítima 1250 en Villa Posomby, reforzando la presencia operativa en la zona. A ello se suma que Sernapesca cuenta nuevamente con una importante herramienta de fiscalización en Magallanes, lo que permitirá mejorar la capacidad de control y respuesta del Servicio.

Gallardo también informó que Solo Expediciones y Sernapesca capacitaron sobre áreas marinas protegidas en el sector de Bahía Punta Carrera a bordo del catamarán Magallanes 500. Esta instancia fue la primera de una serie de charlas programadas para la presente temporada, dirigidas a personal del rubro del turismo marítimo que opera dentro de estas áreas sensibles.

Finalmente, se destacó que en Punta Arenas cuatro locales se acreditaron con el Sello Azul de Sernapesca, un reconocimiento que promueve el cumplimiento de la normativa pesquera y la comercialización responsable de productos del mar.


BALANCE 2025 SERNAPESCA DESTACA NUEVAS CERTIFICACIONES, TEMPORADA DE PESCA RECREATIVA Y AVANCES EN FISCALIZACIÓN EN MAGALLANES

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

Carolina Saldivia

ELEGIR ADMINISTRACIÓN ES ELEGIR OPORTUNIDADES

FUNDACIÓN INTEGRA LLAMA A POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA EL AÑO PARVULARIO 2026 HASTA ESTE VIERNES 05 DE DICIEMBRE