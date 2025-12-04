Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA RETORNO DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO ESTUDIANTIL Y NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Buenos días región.

seremieducacion

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, entregó un completo panorama de las iniciativas que se desarrollan en el ámbito educativo regional, destacando el regreso del tradicional Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, nuevas inversiones en infraestructura y los avances del programa “Matemática en Ruta”.

Aguilera informó que este jueves 4 y viernes 5, a partir de las 15 horas, regresará el histórico Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, el cual se realizará en el gimnasio del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera. En ambas jornadas, entre las 15 y 18 horas, estudiantes y profesores desplegarán todo su talento en torno a las manifestaciones de la música folclórica.

El certamen recupera este año su carácter competitivo, premiando las mejores presentaciones en sus tres categorías, luego de que en 2023 se realizara como un encuentro artístico. El seremi recordó que esto coincide con el primer año del traspaso de la educación pública al nuevo sostenedor, proceso en el que se asumió el compromiso de “proyectar el festival en el tiempo, asegurando su continuidad”.

En materia de infraestructura, la autoridad destacó la inversión de $37 millones destinada al reemplazo de calderas en la escuela Elba Ojeda Gómez, además de mejoras significativas en el sistema eléctrico, la cocina y el comedor del establecimiento. Estas obras eran “muy esperadas por la comunidad educativa” y permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento del recinto.

Asimismo, Aguilera detalló los positivos resultados del programa “Matemática en Ruta”, iniciativa que contribuyó a mejorar los aprendizajes en escuelas del SLEP Magallanes. De cara a su continuidad, explicó que se proyecta un nuevo ciclo para los años 2026 y 2027, con la expectativa de que más establecimientos de la educación pública se sumen con el objetivo de fortalecer el conocimiento matemático en estudiantes de la región.


SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

Carolina Saldivia

ELEGIR ADMINISTRACIÓN ES ELEGIR OPORTUNIDADES

integrapostulacion

FUNDACIÓN INTEGRA LLAMA A POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA EL AÑO PARVULARIO 2026 HASTA ESTE VIERNES 05 DE DICIEMBRE