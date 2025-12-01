Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

FRIKIGONIA LLEGA CON SU PRIMERA EXPO PARA CELEBRAR LA CULTURA GEEK EN EL EXTREMO AUSTRAL

Zona puuy

frikigonia

​Marcelo y Jonathan visitaron “Zona Puuy” para presentar la primera versión de Frikigonia, un evento gratuito que reunirá videojuegos retro, coleccionismo, música y cosplay este 6 de diciembre en la Galería Roca.

En una nueva edición de “Zona Puuy” de Polar Comunicaciones, conducido por Mika Puuy, Marcelo y Jonathan compartieron los detalles de la primera Expo Frikigonia, un encuentro que busca reunir a la gran comunidad friki de Magallanes. La actividad invita a revivir la nostalgia de consolas como Nintendo, Super Nintendo, Atari, además de VHS, figuras coleccionables, dioramas, revistas, Beyblades y más. “La idea es llenar de alegría y color la Galería Roca, con música, cosplay, personas jugando y divirtiéndose. Le vamos a dar vida a ese lugar”, comentaron los organizadores.

El evento se realizará el sábado 6 de diciembre, entre 14:00 y 19:00 horas, en la Galería Roca (Roca 886) del centro de Punta Arenas, con entrada completamente gratuita y pensado para adultos, jóvenes y niños. Además, contará con un torneo de Super Nintendo, espacios de freeplay con consolas antiguas y modernas, y una zona para realizar cambalache o trueque, fomentando la interacción y el intercambio entre los asistentes.

Marcelo y Jonathan agradecieron el apoyo de Vinilos Cerati, quienes les cedieron el espacio para realizar esta primera edición. Frikigonia reúne a diversos coleccionistas locales sin fines de lucro y promete convertirse en un punto de encuentro anual para quienes disfrutan del mundo gamer, retro y geek. Todas las novedades y sorpresas del evento están disponibles en su Instagram: @frikigonia.



GALA DEL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DESLUMBRÓ AL PÚBLICO EN EL TEATRO JOSÉ BOHR

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CAVH Y TAIIU ANALIZAN LOS CAMBIOS EN LA CATEGORÍA TODO COMPETIDOR Y EL FUTURO DEL VOLEIBOL MAGALLÁNICO

“TODO LO QUE ESTO PODRÍA SIGNIFICAR PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN”: DIPUTADO BIANCHI JUSTIFICA URGENCIA DE FINANCIAMIENTO PORTUARIO PARA MAGALLANES EN LEY DE PRESUPUESTO 2026

GEOTECNIA PATAGONIA MUESTRA SU LABOR EN ESTUDIOS DE SUELO DURANTE FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE