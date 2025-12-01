1 de diciembre de 2025
FRIKIGONIA LLEGA CON SU PRIMERA EXPO PARA CELEBRAR LA CULTURA GEEK EN EL EXTREMO AUSTRAL
Zona puuy
Marcelo y Jonathan visitaron “Zona Puuy” para presentar la primera versión de Frikigonia, un evento gratuito que reunirá videojuegos retro, coleccionismo, música y cosplay este 6 de diciembre en la Galería Roca.
En una nueva edición de “Zona Puuy” de Polar Comunicaciones, conducido por Mika Puuy, Marcelo y Jonathan compartieron los detalles de la primera Expo Frikigonia, un encuentro que busca reunir a la gran comunidad friki de Magallanes. La actividad invita a revivir la nostalgia de consolas como Nintendo, Super Nintendo, Atari, además de VHS, figuras coleccionables, dioramas, revistas, Beyblades y más. “La idea es llenar de alegría y color la Galería Roca, con música, cosplay, personas jugando y divirtiéndose. Le vamos a dar vida a ese lugar”, comentaron los organizadores.
El evento se realizará el sábado 6 de diciembre, entre 14:00 y 19:00 horas, en la Galería Roca (Roca 886) del centro de Punta Arenas, con entrada completamente gratuita y pensado para adultos, jóvenes y niños. Además, contará con un torneo de Super Nintendo, espacios de freeplay con consolas antiguas y modernas, y una zona para realizar cambalache o trueque, fomentando la interacción y el intercambio entre los asistentes.
Marcelo y Jonathan agradecieron el apoyo de Vinilos Cerati, quienes les cedieron el espacio para realizar esta primera edición. Frikigonia reúne a diversos coleccionistas locales sin fines de lucro y promete convertirse en un punto de encuentro anual para quienes disfrutan del mundo gamer, retro y geek. Todas las novedades y sorpresas del evento están disponibles en su Instagram: @frikigonia.
