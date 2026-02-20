Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura del Concurso para la Ejecución de Talleres Artístico-Culturales 2026, iniciativa que busca convocar a artistas, educadores, talleristas, artesanos y gestores culturales con experiencia acreditable para presentar proyectos que serán desarrollados en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro".
Las postulaciones estarán abiertas desde el 20 de febrero a las 08:00 horas hasta el 2 de marzo de 2026 a las 23:59 horas, exclusivamente a través de un formulario electrónico disponible en el sitio web oficial www.puntaarenas.cl. Las consultas podrán realizarse al correo [email protected].
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta convocatoria forma parte de un proceso transparente iniciado en 2018, que permite a cualquier docente o profesional vinculado a las artes presentar iniciativas a la municipalidad. "El año 2025 recibimos más de 105 propuestas y seleccionamos 30, beneficiando a cerca de 600 vecinos que participan durante todo el año en estos talleres. Es muy importante que cada año surjan nuevas opciones y temáticas que respondan a los intereses de nuestra comunidad", señaló la autoridad.
Por su parte, la directora (s) de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que las bases establecen claramente los objetivos que debe contener cada propuesta, la cantidad de horas semanales, el valor de la hora y la consideración de dos cierres semestrales. Asimismo, indicó que, tras el cierre de la convocatoria, se realizará la revisión de antecedentes y la selección de proyectos, proceso que permitirá iniciar los talleres el 1 de abril. Las inscripciones para la comunidad se informarán oportunamente durante la última semana de marzo.
Los talleres seleccionados serán ejecutados entre el 1 de abril y el 15 de diciembre de 2026, con una duración de dos horas semanales. Están dirigidos a jóvenes desde los 14 años y adultos sin límite de edad. Cada postulante podrá adjudicarse hasta un máximo de tres talleres.
Las áreas de postulación contemplan Artes Visuales, Audiovisual, Música, Literatura, Danza, Teatro, Diseño, Fotografía, Artes Circenses y Artesanía, promoviendo tanto propuestas innovadoras como disciplinas tradicionales que siguen despertando el interés de la comunidad.


artesania epa

DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

Leer Más

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

​La convocatoria estará abierta entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, a través de www.puntaarenas.cl, y está dirigida a personas que deseen impartir talleres en el Centro Cultural Municipal.

CT 7
nuestrospodcast
la moneda

CHILE INGRESA AL TOP 10 DEL RANKING DE GOBIERNO DIGITAL DE LA OCDE Y LIDERA EN AMÉRICA LATINA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
CT 7

MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marley perrito

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
devolucion_impuestos

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS ENTREGA POR PRIMERA VEZ DETALLE DE VALIDACIONES A DECLARACIONES JURADAS DE RENTA