MUNICIPIO INVITA A ARTISTAS, ARTESANOS Y GESTORES CULTURALES A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA ENCONTRAR PROFESORES DE LOS TALLERES ARTÍSTICO-CULTURALES

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura del Concurso para la Ejecución de Talleres Artístico-Culturales 2026, iniciativa que busca convocar a artistas, educadores, talleristas, artesanos y gestores culturales con experiencia acreditable para presentar proyectos que serán desarrollados en el Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro".

Las postulaciones estarán abiertas desde el 20 de febrero a las 08:00 horas hasta el 2 de marzo de 2026 a las 23:59 horas, exclusivamente a través de un formulario electrónico disponible en el sitio web oficial www.puntaarenas.cl. Las consultas podrán realizarse al correo [email protected]

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta convocatoria forma parte de un proceso transparente iniciado en 2018, que permite a cualquier docente o profesional vinculado a las artes presentar iniciativas a la municipalidad. "El año 2025 recibimos más de 105 propuestas y seleccionamos 30, beneficiando a cerca de 600 vecinos que participan durante todo el año en estos talleres. Es muy importante que cada año surjan nuevas opciones y temáticas que respondan a los intereses de nuestra comunidad", señaló la autoridad.

Por su parte, la directora (s) de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que las bases establecen claramente los objetivos que debe contener cada propuesta, la cantidad de horas semanales, el valor de la hora y la consideración de dos cierres semestrales. Asimismo, indicó que, tras el cierre de la convocatoria, se realizará la revisión de antecedentes y la selección de proyectos, proceso que permitirá iniciar los talleres el 1 de abril. Las inscripciones para la comunidad se informarán oportunamente durante la última semana de marzo.

Los talleres seleccionados serán ejecutados entre el 1 de abril y el 15 de diciembre de 2026, con una duración de dos horas semanales. Están dirigidos a jóvenes desde los 14 años y adultos sin límite de edad. Cada postulante podrá adjudicarse hasta un máximo de tres talleres.

Las áreas de postulación contemplan Artes Visuales, Audiovisual, Música, Literatura, Danza, Teatro, Diseño, Fotografía, Artes Circenses y Artesanía, promoviendo tanto propuestas innovadoras como disciplinas tradicionales que siguen despertando el interés de la comunidad.

