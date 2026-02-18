CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

Personal de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 3ª Comisaría de Porvenir logró la detención de un individuo identificado con las iniciales M.S.Q.G., quien se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2023 en la Provincia de Tierra del Fuego.

Según informó Carabineros, el sujeto registra antecedentes por delitos como abigeato, posesión de arma de fuego, porte de elemento contundente para la comisión de ilícitos, robo en lugar habitado, infracciones a la Ley de Pesca y otras faltas al Código Penal, todos cometidos en la provincia.

La captura se concretó alrededor de las 18:30 horas, en el sector de desembarque de la barcaza proveniente de Punta Arenas. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir a pie, siendo alcanzado por el personal tras un forcejeo en el suelo, ya que opuso resistencia durante el procedimiento.

Por instrucción del fiscal de turno, José Ampuero Alarcón, el detenido será puesto a disposición del tribunal para su control de detención a las 10:30 horas del día 18 del presente mes, continuando el proceso judicial correspondiente.





