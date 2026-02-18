Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

18 de febrero de 2026

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

​El imputado, de nacionalidad uruguaya, se mantenía prófugo desde 2023 y fue capturado al arribo de la barcaza proveniente de Punta Arenas.

Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

Personal de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 3ª Comisaría de Porvenir logró la detención de un individuo identificado con las iniciales M.S.Q.G., quien se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2023 en la Provincia de Tierra del Fuego.

Según informó Carabineros, el sujeto registra antecedentes por delitos como abigeato, posesión de arma de fuego, porte de elemento contundente para la comisión de ilícitos, robo en lugar habitado, infracciones a la Ley de Pesca y otras faltas al Código Penal, todos cometidos en la provincia.

La captura se concretó alrededor de las 18:30 horas, en el sector de desembarque de la barcaza proveniente de Punta Arenas. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó huir a pie, siendo alcanzado por el personal tras un forcejeo en el suelo, ya que opuso resistencia durante el procedimiento.

Por instrucción del fiscal de turno, José Ampuero Alarcón, el detenido será puesto a disposición del tribunal para su control de detención a las 10:30 horas del día 18 del presente mes, continuando el proceso judicial correspondiente.




conaf tierra del fuego

CONAF Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO RINDIERON HOMENAJE A BRIGADISTAS FORESTALES EN SU DÍA NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

“RUTA CERO”: ALCALDE RADONICH CONFIRMA QUE VEHÍCULO DE LA ALCALDÍA UTILIZARÁ E-COMBUSTIBLE DURANTE UN MES

Leer Más

​El proyecto piloto combina autos híbridos con combustibles sintéticos producidos en Magallanes y posiciona a la región como laboratorio natural para la transición energética.

​El proyecto piloto combina autos híbridos con combustibles sintéticos producidos en Magallanes y posiciona a la región como laboratorio natural para la transición energética.

auto alcaldía puq ruta cero
nuestrospodcast
Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Carabineros de Chile DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

CARABINEROS DETIENE EN PORVENIR A PRÓFUGO CON AMPLIO PRONTUARIO EN TIERRA DEL FUEGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
trabajo oficina

ENCUESTA: 81% DE LAS PERSONAS PEDIRÍA MÁS DE 20% DE AUMENTO PARA QUEDARSE 12 MESES EN UN TRABAJO DONDE NO ES FELIZ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
imagen 1

SENADOR KUSANOVIC PROPONE TRANSFORMAR LA FORMACIÓN MÉDICA EN ZONAS EXTREMAS ANTE EL DÉFICIT CRITICO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA