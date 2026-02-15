Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de febrero de 2026

AUMENTAN EN MÁS DE UN 20% LAS ATENCIONES AMBULATORIAS DE KINESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE NATALES

Durante 2025. ​

2026-02-13 154242

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos registró un importante incremento en las atenciones ambulatorias del Servicio de Kinesiología durante 2025, consolidando el fortalecimiento de la rehabilitación física como una de las áreas de mayor crecimiento asistencial del establecimiento.

De acuerdo con los registros comparativos, durante 2024 se realizaron 4.079 atenciones ambulatorias, mientras que en 2025 la cifra alcanzó 4.916 prestaciones, lo que representa un aumento de 837 atenciones, equivalente a un crecimiento aproximado del 20,5%. Asimismo, el promedio mensual pasó de cerca de 340 atenciones en 2024 a más de 400 atenciones mensuales en 2025.

El aumento se evidencia especialmente durante el segundo semestre de 2025, destacando el mes de julio con el mayor número de prestaciones del período.

La Jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Camila Parma, valoró el impacto de este crecimiento en la atención de los usuarios comentando que “este aumento refleja tanto la mayor demanda de rehabilitación como el compromiso del equipo de Kinesiología y de los pacientes con sus atenciones. Hemos fortalecido nuestros procesos clínicos y optimizado la capacidad de atención, lo que permite acompañar de mejor manera la recuperación funcional de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida”.

Desde la experiencia usuaria, los pacientes también destacan el acompañamiento profesional recibido durante sus procesos de rehabilitación, como es el caso de don José Antonio Gómez Miranda, paciente atendido en este servicio quien señaló que “llegué con mucho dolor, pero hoy del 1 al 10 ya nos encontramos en un 8 gracias a la terapia. Se nota mucho el avance cuando hay un profesional detrás, ahora puedo caminar bien, dormir bien y esto también acompaña mucho al grupo familiar ya que también están más tranquilos y uno tiene mayor independencia”.

El Hospital de Natales reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la rehabilitación integral, respondiendo al aumento sostenido de la demanda y consolidando el acceso a prestaciones que impactan directamente en la autonomía y bienestar de la comunidad.


Emilio Bocazzi

EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Leer Más

Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


CP 21
nuestrospodcast
ROD_3839 (Copiar)

SECTOR SALUD DE MAGALLANES COORDINA ACCIONES PARA EL PRÓXIMO INICIO DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
2026-02-13 154242

AUMENTAN EN MÁS DE UN 20% LAS ATENCIONES AMBULATORIAS DE KINESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Cocinar juntos

DÍA DE LOS ENAMORADOS: HÁBITOS SALUDABLES PARA COMPARTIR EN PAREJA QUE FORTALECEN LA RELACIÓN

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
edelmag porvenir

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250