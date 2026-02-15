AUMENTAN EN MÁS DE UN 20% LAS ATENCIONES AMBULATORIAS DE KINESIOLOGÍA EN EL HOSPITAL DE NATALES

El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos registró un importante incremento en las atenciones ambulatorias del Servicio de Kinesiología durante 2025, consolidando el fortalecimiento de la rehabilitación física como una de las áreas de mayor crecimiento asistencial del establecimiento.

De acuerdo con los registros comparativos, durante 2024 se realizaron 4.079 atenciones ambulatorias, mientras que en 2025 la cifra alcanzó 4.916 prestaciones, lo que representa un aumento de 837 atenciones, equivalente a un crecimiento aproximado del 20,5%. Asimismo, el promedio mensual pasó de cerca de 340 atenciones en 2024 a más de 400 atenciones mensuales en 2025.

El aumento se evidencia especialmente durante el segundo semestre de 2025, destacando el mes de julio con el mayor número de prestaciones del período.

La Jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Camila Parma, valoró el impacto de este crecimiento en la atención de los usuarios comentando que “este aumento refleja tanto la mayor demanda de rehabilitación como el compromiso del equipo de Kinesiología y de los pacientes con sus atenciones. Hemos fortalecido nuestros procesos clínicos y optimizado la capacidad de atención, lo que permite acompañar de mejor manera la recuperación funcional de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida”.

Desde la experiencia usuaria, los pacientes también destacan el acompañamiento profesional recibido durante sus procesos de rehabilitación, como es el caso de don José Antonio Gómez Miranda, paciente atendido en este servicio quien señaló que “llegué con mucho dolor, pero hoy del 1 al 10 ya nos encontramos en un 8 gracias a la terapia. Se nota mucho el avance cuando hay un profesional detrás, ahora puedo caminar bien, dormir bien y esto también acompaña mucho al grupo familiar ya que también están más tranquilos y uno tiene mayor independencia”.

El Hospital de Natales reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la rehabilitación integral, respondiendo al aumento sostenido de la demanda y consolidando el acceso a prestaciones que impactan directamente en la autonomía y bienestar de la comunidad.

