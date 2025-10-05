Punta Arenas,
5 de octubre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES CONMEMORÓ SU 72° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA DE PREMIACIÓN A FUNCIONARIOS

Este 3 de octubre. ​

45 años de Servicio

El Hospital Clínico Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria” conmemoró  su 72° aniversario, jornada que comenzó a primera hora con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio, acompañado de la entonación del Himno Nacional interpretado por la Banda Instrumental de la Tercera Zona Naval, bajo la dirección del Suboficial IM Músico Mayor, señor Manuel Troncoso Zenoff.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se desarrolló la Ceremonia de Premiación de Años de Servicio 2025 en el Auditorio Dr. Carlos Banse, ocasión en que se rindió homenaje a funcionarias y funcionarios que han entregado entre 25 y 45 años de su vida laboral al cuidado de la salud en la región.

En su discurso de apertura, el director del Hospital Clínico Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez, subrayó la importancia de este aniversario para la institución y para la comunidad:

“Gracias por estos 72 años. Gracias por sostener la salud en el fin del mundo, por convertir la distancia en oportunidad, por demostrar que la excelencia también se escribe desde el sur. Sigamos caminando juntos, con transparencia, con responsabilidad y con la convicción de que la salud pública no es solo un servicio, es un derecho que dignifica a las personas y nos hace mejores como sociedad. Sigamos honrando nuestra historia, transformando nuestro presente y conquistando el futuro, siempre al servicio de las y los magallánicos”.

Funcionarios reconocidos

En la ceremonia se distinguió a 46 trabajadoras y trabajadores que cumplieron 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio en la institución, quienes recibieron el reconocimiento de sus colegas y autoridades presentes.

  • 25 años de servicio:
    Liza Lorena Bello Mayorga, Soledad Bórquez Calixto, Marcela Janeth Cárcamo Mancilla, Ana Codocedo Pérez, Tatiana Sonia Díaz Soto, Paola Yanett Flores González, Jessica Andrea González Muñoz, Julieta Balbina Méndez Pantanalli, Jessica Alejandra Mensing Bórquez, Paula Emilia Morales Herrera, Bárbara Muñoz Alarcón, Yislen Rovena Oyarzo Silva, Marcela Alejandra Ruiz Vergara, Carmen Gloria Sandoval Vargas, Raúl Terán Arias, Héctor Mauricio Vicentt Collao y Ana Gretel Villegas Leiva.
  • 30 años de servicio:
    Yanett Carmen Alvarado Mansilla, Luis Álvarez López, Lorna Barrientos Kroguer, Marcela Carmen Cárdenas Miranda, Eliana Marina Castro Hernández, Jeannette Ximena Gallardo Miranda, Alex Alcides Garay Oyarzún, Alejandra Gómez Águila, Claudia Noeli Núñez Muñoz, Maritza Nelly Oyarzo Mansilla, Claudio Alexis Paredes Águila, Cristian Reyes Vergara, María Cecilia Teiguel Caipillán y Ana Cristina Vargas Uribe.
  • 35 años de servicio:
    Patricia Amarales Osorio, Pedro Araneda Mancilla, Nancy Cecilia Cárcamo Alvarado, Hernán Carrasco Urízar, David Melvin Frías Soto, Mauricio Carmen Galindo Díaz, Ivonela Esther Hernández Barría, Guillermina de Lourdes Ojeda Ascencio, Sandra de Lourdes Ojeda Ojeda y Gabriel Enrique Vargas Lepio.
  • 40 años de servicio:
    Gladys Patricia Leiva Asencio, Delicia Carmen Pérez Soto y Rita Isabel Vidal Rivera.
  • 45 años de servicio:
    Raúl Martínez Guzmán y Ana Rosalba Gallardo Barría.

Como broche de la jornada, se anunció además la elección del “Mejor Compañero HCM 2025”, reconocimiento que cada año entregan los propios funcionarios en base a los valores de compañerismo, compromiso y espíritu de servicio. Este año fue elegido el EU Jorge Ovando de la Unidad de Paciente Crítico.




IMG_9048

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN RECIBE EXPOSICIÓN DE CONAF EN EL MARCO DE SU 55° ANIVERSARIO

Noticias
Relacionadas
INICIATIVA BUSCA REUNIR 500 VOLUNTARIOS PARA LIMPIAR EL HUMEDAL TRES PUENTES

Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


Con jornadas programadas para el 17 y 18 de octubre, la actividad es abierta a toda la comunidad y no requiere experiencia previa.


1

CONSEJOS CONSULTIVOS CONVOCARON A 20 NIÑOS Y NIÑAS DE TODAS LAS COMUNAS DE MAGALLANES

Noticias
Destacadas
Jefes de Cuadrilla y Brigada recibieron capacitación del Centro Meteorológico Maritimo de Punta Arenas 4

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

guilar 3

COLEGIO DE PROFESORES SOLICITA A CANDIDATURAS PRESIDENCIALES ENVIAR SUS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN

imagen 1 alfabetización digital

REALIZAN DIÁLOGO INTERGENERACIONAL SOBRE CIUDADANÍA DIGITAL EN ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.