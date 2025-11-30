Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

EN LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LAS CONDES SE DIO EL CIERRE AL PROYECTO COLOREARTE 2025

Cuya temática fue "humedales: fuente color y vida", ​

Imagen de WhatsApp 2025-11-26 a las 19

Un grupo de tres alumnas de la escuela libre "casa Farol", que participaron del proyecto de la fundación Colorear te, fueron  reconocidas como obra destacada. La obra de Land Art, titulada "¡La laguna helada también tiene alma!", fue  seleccionada como Participante Destacado entre las 12 elegidas de un total de 412 obras que participaron a nivel nacional en el proyecto "Humedales: fuentes de color y vida" de la Fundacion colorearte.


Este logro es un testimonio del esfuerzo y la dedicación de las estudiantes (Aylen Alarcón,Daniela Barría y Catalina Vivar) familias y profesora Alejandra Arenas Valdenegro.

El proyecto de Fundación Colorearte permitió vincular el aprendizaje sobre los humedales con la expresión artística a través de la técnica del Land Art. Superando el desafío de las condiciones climáticas, se logró la puesta en escena de  la creación, la cual se inspira profundamente el entorno e historia de la Laguna Humedal Pudeto:

Nuestra inspiración inicial fue la descripción del artista magallánico José Grimaldi sobre la Laguna Pudeto como una "lágrima dormida pero llena de vida", que hace décadas en invierno se convertía en un punto de encuentro social al congelarse, llenándose de generaciones de niños que disfrutaban con trineos y patines.

Hoy, con la laguna ya declarada  humedal, nuestra obra buscó reconocer la vibrante vida que crece a su alrededor (aves, pastos, arbustos y líquenes). A través de la técnica de teñido, representamos e incorporamos al paisaje a sus habitantes más comunes, como son los patos juarjual y cuchara, cuya llegada marca los días más largos y cálidos en nuestra fría región.


CINCO PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SE ADJUDICAN CONCURSO CENTENARIO 2025 EN LA PUCV

FONDOS CONCURSABLES ENAP IMPULSA 2025 HARÁN REALIDAD 29 PROYECTOS EN MAGALLANES

Las iniciativas serán ejecutadas en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Laguna Blanca.


ENTREGA FFCC PUERTO NATALES 2025
PLAZA DE JUSTICIA ZONA FRANCA2

SERVICIOS DE JUSTICIA Y SERNAC ATENDERÁN EN MÓDULO CENTRAL DE ZONAUSTRAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

LA PATAGONIA MAGALLÁNICA HACE SOÑAR EN EXPO CASA FOA 2025

EL CEDDEX DEL EJÉRCITO DE CHILE CAPACITA A INGENIEROS DE MAGALLANES EN LA DESACTIVACIÓN DE ARMAMENTO EXPLOSIVO

