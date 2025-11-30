EN LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LAS CONDES SE DIO EL CIERRE AL PROYECTO COLOREARTE 2025

Un grupo de tres alumnas de la escuela libre "casa Farol", que participaron del proyecto de la fundación Colorear te, fueron reconocidas como obra destacada. La obra de Land Art, titulada "¡La laguna helada también tiene alma!", fue seleccionada como Participante Destacado entre las 12 elegidas de un total de 412 obras que participaron a nivel nacional en el proyecto "Humedales: fuentes de color y vida" de la Fundacion colorearte.



Este logro es un testimonio del esfuerzo y la dedicación de las estudiantes (Aylen Alarcón,Daniela Barría y Catalina Vivar) familias y profesora Alejandra Arenas Valdenegro.



El proyecto de Fundación Colorearte permitió vincular el aprendizaje sobre los humedales con la expresión artística a través de la técnica del Land Art. Superando el desafío de las condiciones climáticas, se logró la puesta en escena de la creación, la cual se inspira profundamente el entorno e historia de la Laguna Humedal Pudeto:



Nuestra inspiración inicial fue la descripción del artista magallánico José Grimaldi sobre la Laguna Pudeto como una "lágrima dormida pero llena de vida", que hace décadas en invierno se convertía en un punto de encuentro social al congelarse, llenándose de generaciones de niños que disfrutaban con trineos y patines.



Hoy, con la laguna ya declarada humedal, nuestra obra buscó reconocer la vibrante vida que crece a su alrededor (aves, pastos, arbustos y líquenes). A través de la técnica de teñido, representamos e incorporamos al paisaje a sus habitantes más comunes, como son los patos juarjual y cuchara, cuya llegada marca los días más largos y cálidos en nuestra fría región.



