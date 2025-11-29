Punta Arenas,
CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS BRAVO DETALLA SU SALIDA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR TEMAS FAMILIARES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Miguel Contreras Bravo, detalló las razones personales que lo han llevado a replantear su permanencia en la ciudad, junto con realizar un balance crítico de la labor del Concejo Municipal durante su período.

Contreras explicó que sus definiciones actuales están profundamente marcadas por su realidad familiar. “Para mí mi familia es más importante, es la base fundamental de cualquier sociedad”, señaló, enfatizando que los últimos meses han sido especialmente complejos. Relató que junto a su esposa tenían planificado dejar Punta Arenas en los próximos años, proyecto que se aceleró luego de que ella fuera puesta en retiro de la Fuerza Aérea. A ello se sumó la enfermedad de su suegra, situación que obligó a viajar de urgencia: “Ella quiere acompañar a su mamá y es algo lógico, le dije nos vamos, te acompaño porque los padres independiente de cualquier situación los padres son lo más importante”.

El concejal añadió que su propia familia también enfrenta momentos delicados. “Justamente también mi viejo autovalente de 82 años ahora se enfermó un poco y lo más probable es que también me lo tenga que traer, y mi madre de 93 años también no pienso y no lo voy a dejar botada acá”, afirmó, destacando que hoy sus prioridades están centradas en asegurar el bienestar de los suyos.

En cuanto a su evaluación del Concejo Municipal, Contreras fue categórico: “Llegué a un concejo municipal que estaba endiosado, un concejo que hacen lo que quieren, trabajan lo justo y necesario y cobran la dieta”. Aseguró que se retira con cierta frustración por no haber logrado impulsar iniciativas que promovía desde el inicio, como la actualización de diversas ordenanzas municipales que, según indicó, siguen pendientes y son necesarias para modernizar la gestión local.


CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS BRAVO DETALLA SU SALIDA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR TEMAS FAMILIARES

MINISTRO DE ECONOMÍA Y ENERGÍA REFUERZA LIDERAZGO NACIONAL EN HIDRÓGENO VERDE CON VISITA A MAGALLANES

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

​Su arribo incluyó la inauguración de la Feria Educativa de Hidrógeno Verde y la sesión del Pacto de Magallanes, instancias clave para impulsar la transición energética y fortalecer la colaboración público-privada en el crecimiento de esta industria.

SEREMI DE BIENES NACIONALES, SERGIO REYES: "SOMOS EL BANCO DE SUELOS DE CHILE Y VAMOS A ENTREGAR ESTOS TERRENOS AL MINISTERIO DE VIVIENDA"

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AJEDREZ REGIONAL RECIBE A UNA LEYENDA: GRAN MAESTRO SHIROV VISITARÁ PUNTA ARENAS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE

GASCO: DESTACAN PROPIEDADES DEL E-GL, PRIMER GAS LICUADO CARBONO NEUTRAL DEL MUNDO

dppnatalespensiones

DELEGACIÓN DE ÚLTIMA ESPERANZA ACERCA LOS BENEFICIOS DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES A COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO NATALES