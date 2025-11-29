CONCEJAL MIGUEL CONTRERAS BRAVO DETALLA SU SALIDA DEL CONCEJO MUNICIPAL POR TEMAS FAMILIARES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas, Miguel Contreras Bravo, detalló las razones personales que lo han llevado a replantear su permanencia en la ciudad, junto con realizar un balance crítico de la labor del Concejo Municipal durante su período.

Contreras explicó que sus definiciones actuales están profundamente marcadas por su realidad familiar. “Para mí mi familia es más importante, es la base fundamental de cualquier sociedad”, señaló, enfatizando que los últimos meses han sido especialmente complejos. Relató que junto a su esposa tenían planificado dejar Punta Arenas en los próximos años, proyecto que se aceleró luego de que ella fuera puesta en retiro de la Fuerza Aérea. A ello se sumó la enfermedad de su suegra, situación que obligó a viajar de urgencia: “Ella quiere acompañar a su mamá y es algo lógico, le dije nos vamos, te acompaño porque los padres independiente de cualquier situación los padres son lo más importante”.

El concejal añadió que su propia familia también enfrenta momentos delicados. “Justamente también mi viejo autovalente de 82 años ahora se enfermó un poco y lo más probable es que también me lo tenga que traer, y mi madre de 93 años también no pienso y no lo voy a dejar botada acá”, afirmó, destacando que hoy sus prioridades están centradas en asegurar el bienestar de los suyos.

En cuanto a su evaluación del Concejo Municipal, Contreras fue categórico: “Llegué a un concejo municipal que estaba endiosado, un concejo que hacen lo que quieren, trabajan lo justo y necesario y cobran la dieta”. Aseguró que se retira con cierta frustración por no haber logrado impulsar iniciativas que promovía desde el inicio, como la actualización de diversas ordenanzas municipales que, según indicó, siguen pendientes y son necesarias para modernizar la gestión local.



