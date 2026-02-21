EXITOSA FERIA GOURMET REUNIÓ A PRODUCTORES Y VECINOS EN PUNTA ARENAS

Con una amplia participación de productores y vecinos, se desarrolló la quinta "Feria Gourmet" de la temporada 2025-2026 en el Gimnasio de la Escuela Argentina, instancia que forma parte de la novena versión de la iniciativa municipal.

La actividad contó con la presencia de 30 micro y pequeños emprendedores horticultores y productores agroalimentarios locales, quienes ofrecieron frutas, verduras, plantas, flores y alimentos elaborados, destacando en esta temporada estival la cosecha de frambuesas, grosellas y una variada oferta de hortalizas frescas.

"Es muy potente ver a nuestros pequeños productores vendiendo directamente frutas, verduras, plantas y flores 100% locales, sin químicos. Esto permite que a ellos les vaya bien, pero también que nuestros vecinos puedan comer rico y sano. Estamos muy contentos con el éxito de esta quinta feria y recordar que aún nos quedan fechas en marzo y abril para que nos acompañen", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La autoridad comunal destacó además que esta iniciativa, creada en 2018, se ha consolidado como un espacio permanente de apoyo al emprendimiento local y de acceso a productos de calidad en un solo lugar.

Estrella Pérez, productora local participante, calificó la experiencia como espectacular. "Trajimos acelga, repollo, papa, lavanda y especialmente choclos, que se vendieron todos. A los vecinos les fascinan nuestros productos porque saben que son frescos, producidos en casa y sanitos. Los invito a que vengan a comprar, porque aquí todo es seguro y saludable", comentó.

Por su parte, Miriam Neuquepán, vecina que asistió a la feria, destacó la calidad de la oferta y manifestó su intención de regresar. "Me encantó todo. Compré productos para hacer kuchen y estoy buscando albahaca para la próxima feria. Ahora voy a poder disfrutar de productos regionales frescos", señaló.

La temporada 2025-2026 de la Feria Gourmet contempla aún cuatro fechas por realizar: 14 y 28 de marzo, y 11 y 25 de abril, todas en el Gimnasio de la Escuela Argentina.





