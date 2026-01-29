LA CIUDAD DE LOS VIENTOS TIENE UN 36% DE AVANCE EN EL PLAN URBANO HABITACIONAL DE PUNTA ARENAS

Autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al delegado presidencial José Ruiz Pivcevic, visitaron esta mañana las obras del Plan Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos, proyecto que ya alcanza un 36% de avance físico y que contempla la construcción de 250 viviendas para familias de sectores emergentes y medios de Punta Arenas.

El proyecto se ejecuta bajo el programa de Integración Social y Territorial (DS19) y considera una inversión aproximada de $24.200 millones, financiada con aportes del Minvu, las familias beneficiarias y el Gobierno Regional. Las obras, a cargo de Constructora Salfa, se iniciaron en marzo de 2025 y tienen término proyectado para marzo de 2027.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, destacó que “Ciudad de los Vientos es un proyecto clave dentro del Plan Urbano Habitacional de Punta Arenas, porque no solo entrega viviendas bien localizadas, sino que permite proyectar un nuevo barrio con infraestructura, áreas verdes y equipamiento, mejorando la calidad de vida de las familias y ordenando el crecimiento de la ciudad”.

La iniciativa contempla la construcción de cuatro condominios de edificios de cuatro pisos, que suman 220 departamentos, además de 30 viviendas unifamiliares, todas con calefacción central. Cada conjunto considera áreas verdes, estacionamientos y locales comerciales en los primeros pisos, orientados a apoyar la administración y el pago de gastos comunes. El proyecto incorpora además 1.330m² de equipamiento deportivo, que incluye una cancha de pádel, una de voleibol y un circuito de calistenia.

"Este proyecto se enmarca en una planificación integral del territorio, donde la vivienda se desarrolla en conjunto con la urbanización y los servicios necesarios, como establecimientos de educación, salud y equipamiento deportivo, asegurando condiciones adecuadas de habitabilidad y una correcta inserción urbana del nuevo barrio”, explicó el director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.

El proyecto se desarrolla bajo la modalidad de Integración Social y Territorial (DS19). Las personas con subsidio vigente ya se encuentran calificadas y ordenadas en un listado según puntaje, y el proceso de formalización de la compra se iniciará cuando las obras se encuentren en su etapa final, mediante la presentación del certificado de subsidio y, cuando corresponda, la aprobación del crédito hipotecario. En caso de no cumplir con los requisitos, el listado avanzará de manera correlativa.

Parque de los Vientos

Durante la visita, las autoridades informaron que el Parque de los Vientos se encuentra actualmente en etapa de adjudicación, con su identificación presupuestaria 2026 en curso. El proyecto sectorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo considera una inversión cercana a $7.900 millones y un plazo de ejecución de 730 días corridos, constituyéndose como uno de los principales hitos de espacio público de la comuna.

El parque contempla la construcción de un espacio urbano de dos hectáreas, con áreas verdes, senderos peatonales, juegos infantiles, zonas de ejercicio, una laguna urbana y criterios de accesibilidad universal, configurándose como un importante espacio público para el sector surponiente de Punta Arenas.

Macrourbanización

Asimismo, se informó sobre el desarrollo de la macrourbanización del Plan Urbano Habitacional Ciudad de los Vientos, obra ya adjudicada y protocolizada, que considera una inversión de $25.938 millones, financiada con recursos sectoriales del Minvu, y un plazo de ejecución hasta diciembre de 2029.

Estas obras contemplan pavimentación vial y trabajos complementarios, junto con la habilitación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, aguas lluvias e iluminación pública, distribuidas en tres etapas, permitiendo habilitar progresivamente el territorio donde se emplaza este nuevo desarrollo habitacional.

Finalmente, el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, valoró el alcance de estas iniciativas señalando que “estamos frente a una intervención urbana de gran escala, que combina vivienda, infraestructura y espacios públicos, y que refleja una inversión del Estado orientada a mejorar de manera concreta las condiciones de vida y el desarrollo urbano de Punta Arenas”.

