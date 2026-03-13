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13 de marzo de 2026

CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 18 AÑOS INVESTIGADO POR ROBOS CON INTIMIDACIÓN EN PUNTA ARENAS

El procedimiento fue realizado por personal especializado del O.S.9 de Carabineros tras una investigación desarrollada junto a la Fiscalía Local por delitos ocurridos durante 2025 en la vía pública.

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La tarde de este jueves 12 de marzo, personal de la Sección Regional O.S.9 de Carabineros detuvo a un joven de 18 años en el marco de una investigación por robos con intimidación reiterados ocurridos durante el año 2025 en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los hechos investigados corresponden a delitos donde sujetos portando armas blancas sustraían teléfonos celulares a víctimas que transitaban por la vía pública en distintos puntos de la ciudad.

Las diligencias fueron desarrolladas por personal especializado en coordinación con la Fiscalía Local de Punta Arenas, lo que permitió reunir antecedentes y establecer la identidad del presunto autor de los ilícitos.

Como parte del procedimiento investigativo, los funcionarios realizaron diversas diligencias y posteriormente mantuvieron vigilancia en el domicilio del sospechoso, ubicado en calle Padre Savarino, en la capital regional.

El imputado fue detenido al momento de salir del inmueble, siendo identificado con las iniciales A.A.H.V., chileno, de 18 años, quien mantiene antecedentes policiales por el delito de robo con intimidación.

Durante el operativo se incautó un teléfono celular de propiedad del imputado, el cual quedó a disposición de las diligencias investigativas correspondientes.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas este viernes 13 de marzo de 2026, instancia donde se realizará el control de detención.



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