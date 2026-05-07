CONCURSO “JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES” DE FUNDACIÓN TERAIKE ENTRA EN ETAPA CLAVE PARA ELEGIR CUENTOS GANADORES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Francisca Vogt abordó distintas iniciativas educativas y culturales que actualmente desarrolla la Fundación Teraike en Magallanes, destacando concursos dirigidos a jóvenes talentos y programas de fortalecimiento para comunidades escolares de la región.

Durante la conversación, se refirió al concurso 2026 “Jóvenes talentos de Magallanes, tradiciones de la Patagonia”, iniciativa que ya finalizó su etapa de escritura y que actualmente se encuentra en proceso de evaluación por parte del jurado. En esta convocatoria participaron estudiantes entre 8 y 18 años, quienes enviaron cuentos inspirados en las tradiciones patagónicas.

Según se informó, el próximo 15 de mayo se publicarán los cuentos ganadores, dando paso inmediatamente a la etapa de ilustración, que se desarrollará entre el 15 de mayo y el 22 de junio y en la que podrán participar estudiantes de entre 5 y 18 años. Desde la organización manifestaron estar ansiosos por ver cómo cobran vida las historias a través de las ilustraciones que acompañarán los relatos seleccionados.

Asimismo, Vogt anunció que el próximo 18 de mayo se abrirán oficialmente las postulaciones para el concurso “Educadores que inspiran”, iniciativa orientada a reconocer el trabajo y compromiso de docentes destacados de la región.

Otro de los temas abordados fue el desarrollo del Programa de liderazgo para equipos directivos, una iniciativa inédita en Magallanes creada por Impulso Docente y ejecutada en alianza con Fundación Teraike. El programa reúne a equipos directivos de diez establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Natales, con el objetivo de fortalecer capacidades de liderazgo y gestión educativa.

Entre los establecimientos participantes se encuentran las escuelas Elba Ojeda Gómez, Dellamira Rebeca Aguilar y Manuel Bulnes Prieto; además de los colegios Patagonia, Liceo María Auxiliadora, Luterano, Charles Darwin y Pierre Faure, todos de Punta Arenas. También forman parte el Liceo Bicentenario María Mazzarello y la Escuela Capitán Juan Ladrillero de Puerto Natales.

La iniciativa ya realizó su primera jornada en el auditorio de INACAP, institución que también se integró a esta experiencia formativa mediante la participación de sus cuatro directores de carrera. El programa continuará desarrollándose durante agosto y noviembre, combinando metodologías prácticas y experienciales orientadas al fortalecimiento de las comunidades educativas de la región.

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