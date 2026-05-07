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7 de mayo de 2026

LA CIENCIA Y EL OCÉANO SE CITAN EN LA UMAG: EXITOSA VIII VERSIÓN DE EXPOMAR DA INICIO AL MES DEL MAR

La feria, organizada por la carrera de Biología y el proyecto Ciencia para la innovación 2030, permitió que los asistentes conocieran de primera mano el trabajo de investigadores y estudiantes en formación.

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Con el patio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Magallanes como escenario, se vivió hoy una jornada de intensa actividad científica y vinculación ciudadana. Bajo el lema "El mar nos une, la ciencia nos mueve", la octava edición de la EXPOMAR congregó a diversos actores del ecosistema marino, marcando un hito en el inicio de las celebraciones del Mes del Mar en la región.

Una vitrina del conocimiento austral

Desde las 09:00 horas, el recinto universitario recibió a delegaciones escolares y público general, quienes pudieron recorrer los 20 stands dispuestos para la ocasión. La feria, organizada por la carrera de Biología y el proyecto Ciencia para la innovación 2030, permitió que los asistentes conocieran de primera mano el trabajo de investigadores y estudiantes en formación.

El rector de la UMAG, José Maripani, destacó la relevancia de este encuentro que coincide con los 22 años de trayectoria para la carrera organizadora. "Creemos que esto acerca la universidad a la comunidad, motiva a nuevas personas a ingresar a este tipo de carreras relacionadas con el mar y, además, permite que la comunidad entienda que nuestro futuro como región y país está ligado indisolublemente a nuestro maritorio", señaló la autoridad académica.

Red colaborativa y participación estudiantil

El evento no solo contó con la presencia académica, sino que integró una potente red que incluyó a organismos públicos como DIRECTEMAR, IFOP, INDESPA e INACH, junto a centros de investigación como CEQUA y empresas del sector productivo como Blumar y Novaustral.

Nelson Navarro, profesor e investigador de la carrera de Biología Marina, enfatizó que la EXPOMAR busca mostrar que el futuro sustentable de la región de Magallanes reside en el mar, integrando tanto la ciencia como la innovación.

Para Navarro, la EXPOMAR es una ventana necesaria para entender la identidad de Magallanes. "Queremos mostrar a la comunidad que hay cosas más allá de la tierra, sino que también está el mar. Tal vez ahí está nuestro futuro sustentable como región y comunidad magallánica", enfatizó el investigador, señalando que el objetivo central es democratizar el conocimiento a través de la ciencia y la innovación aplicada al océano.

Por su parte, el protagonismo de los alumnos fue fundamental. Axel Bórquez, presidente del Centro de Estudiantes de Biología Marina, explicó que el estudiantado estuvo a cargo de la divulgación científica en diversos stands, incluyendo muestras de aves y microorganismos presentes en musgos. "Es un muy buen espacio de aprendizaje para niños, adolescentes e incluso adultos", comentó el dirigente estudiantil.

Ciencia para la ciudadanía

El Seremi de Ciencias, Carlos Olave, también se hizo presente en la jornada, resaltando la importancia del encadenamiento productivo y académico que genera este evento. Olave subrayó que la divulgación a través de centros de investigación y universidades es una política que su cartera busca fortalecer permanentemente. Asimismo, recalcó que instancias como estas permiten generar lazos entre la academia, el sector público y el privado, potenciando la identidad territorial de la región.

La jornada, que se extendió hasta las 17:30 horas, cerró con un balance positivo, consolidando a la EXPOMAR como el principal punto de encuentro entre la vanguardia científica y la comunidad magallánica en el inicio de este mes dedicado al mar. 

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