DOS EXTRANJEROS DETENIDOS CON COCAÍNA Y MARIHUANA EN OPERATIVO POLICIAL NOCTURNO EN PUNTA ARENAS

Durante la noche de este lunes 4 de mayo, pasadas las 20:00 horas, personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas detuvo a dos individuos por el delito de microtráfico de drogas, en el marco de patrullajes preventivos realizados en Avenida España.

El procedimiento se inició cuando los funcionarios policiales detectaron un vehículo que circulaba sin luces, el cual posteriormente dobló por calle Paraguaya en dirección a la costa. Al interceptar el móvil, los efectivos observaron que uno de sus ocupantes arrojó diversos envoltorios hacia la berma, lo que motivó una fiscalización inmediata.

Tras revisar el vehículo, Carabineros encontró un bolso de mano que contenía bolsas de nylon con sustancias ilícitas. La prueba de campo realizada por la sección OS7 confirmó la presencia de marihuana, con un pesaje de 1 gramo 100 miligramos, y clorhidrato de cocaína, con un total de 52 gramos 200 miligramos.

Asimismo, se incautaron cuatro teléfonos celulares y 92 mil pesos en dinero en efectivo.

Los detenidos, ambos de nacionalidad colombiana, fueron identificados como N.I.V.S., de 23 años, quien conducía el vehículo y afirmó contar con cédula de identidad chilena —aunque no la portaba al momento del control—, y H.S.H.O., de 29 años, quien reconoció haber ingresado de manera irregular al país.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que ambos imputados pasen a control de detención este martes 5 de mayo por el delito de microtráfico en pequeñas cantidades.