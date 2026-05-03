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3 de mayo de 2026

JOVEN VOLEIBOLISTA DE PUNTA ARENAS LUCÍA MARÍN COMPARTE SU CAMINO A LA SELECCIÓN CHILENA

​La Federación de Voleibol de Chile estrenó un nuevo episodio de su serie audiovisual, donde la armadora relata su historia desde la capital regional hasta el alto rendimiento.

LUCÍA MARÍN

La Federación de Voleibol de Chile (FEVOCHI) publicó un nuevo capítulo de su serie “Punto a Punto: Rumbo al Mundial”, instancia en la que se abordan las historias personales de jugadoras de la selección chilena. En esta oportunidad, la protagonista es la armadora Lucía Marín, quien comparte su experiencia formativa desde sus inicios en Punta Arenas hasta su llegada al combinado nacional.

En la entrevista, la deportista relata que su vínculo con el deporte comenzó desde temprana edad, influenciada por su entorno familiar. “Desde chica estuve ligada al deporte por mi familia… después de la pandemia partí en el club Taiiu y ahí me quedé”, señala, destacando el rol que tuvo su formación en el sur del país para proyectar su carrera.

Marín también abordó las dificultades que implicó su traslado fuera de la región para continuar su desarrollo deportivo. “Ha sido difícil dejar a la familia, los amigos… pero he tenido mucho apoyo y eso ha sido clave”, comentó, en referencia al proceso de adaptación que vivió siendo adolescente al integrarse a instancias de mayor exigencia competitiva.

Otro momento relevante de su relato fue su primer acercamiento a la selección, el cual se dio en una clínica deportiva realizada en Punta Arenas junto al entrenador Eduardo Guillaume. Según explicó, su desempeño en esa instancia permitió abrirle oportunidades que marcaron el inicio de su proyección en el voleibol nacional.

El capítulo forma parte de una serie que busca visibilizar el recorrido de las seleccionadas chilenas, destacando no solo su rendimiento deportivo, sino también las historias personales detrás de la camiseta, en un contexto que releva el aporte de regiones extremas al desarrollo del deporte nacional.


Fuente: Federación de Voleibol de Chile

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