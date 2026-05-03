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3 de mayo de 2026

MINISTRO IVÁN PODUJE REALIZA PRIMERA VISITA A MAGALLANES CON FOCO EN PROYECTOS HABITACIONALES

​La autoridad recorrió obras, sostuvo reuniones con equipos regionales y encabezó la entrega de subsidios para 454 familias en Punta Arenas.

Poduje proyecto habitacional

En el marco de su primera visita a la Región de Magallanes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, desarrolló una agenda de trabajo en Punta Arenas centrada en el avance de proyectos habitacionales y el contacto directo con familias beneficiarias. La jornada incluyó reuniones con equipos técnicos, autoridades locales y dirigentes sociales.

Durante la mañana, la autoridad sostuvo un encuentro con equipos de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y del Serviu, instancia en la que se revisaron iniciativas en desarrollo, así como desafíos vinculados a la demanda habitacional, disponibilidad de terrenos y planificación urbana. En ese contexto, el ministro abordó la situación de asentamientos precarios en la ciudad, señalando que se avanzará en su cierre con medidas que resguarden a las familias.

Posteriormente, recorrió el proyecto habitacional “Ciudad de los Vientos”, que contempla la construcción de 740 viviendas en un plan urbano de 18 hectáreas. La iniciativa incluye equipamiento, áreas de servicios, un parque urbano y obras viales. En la visita, el ministro indicó que parte de las viviendas inicialmente destinadas a arriendo serán entregadas en propiedad.

La agenda continuó con la entrega de subsidios habitacionales a 454 familias de Punta Arenas, actividad realizada en el edificio de los Servicios Públicos. Los beneficiarios pertenecen a tres proyectos del programa DS49: “Edificios Los Flamencos 3”, “Valle Los Sauces 9” y “El Trébol 51-C”, con una inversión total que supera los 48.700 millones de pesos.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que estos subsidios representan el inicio del proceso para acceder a la vivienda definitiva. En la actividad, también participaron familias beneficiarias, quienes valoraron el avance tras años de espera para concretar la casa propia.

Antes de finalizar su visita, el ministro anunció que en futuras giras abordará proyectos habitacionales en comunas como Natales y Timaukel, incluyendo iniciativas como “Pampa del Cóndor”. Asimismo, realizó una visita al sector de Pampa Redonda, donde se comprometió a revisar soluciones ante problemas sanitarios vinculados a la falta de infraestructura para aguas lluvias.


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