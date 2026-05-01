Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de mayo de 2026

SUPEREDUC DEROGA TRES CIRCULARES PARA SIMPLIFICAR NORMATIVA Y FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR

​La medida elimina disposiciones que entraban en vigencia en julio y busca adecuar la regulación a la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.

EDUCACIÓN DEROGA TRES CIRCULARES

La Superintendencia de Educación anunció la derogación de las circulares N°781, N°782 y N°202, publicadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, como parte de un proceso de actualización normativa que apunta a simplificar exigencias y reducir la carga administrativa en los establecimientos educacionales del país. La decisión se enmarca en la implementación de la Ley N°21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que comenzará a regir el 1 de julio.

La medida fue informada por la superintendenta (s) Pamela Adriazola, quien explicó que esta actualización responde a las inquietudes manifestadas por comunidades escolares ante el aumento de obligaciones normativas. Actualmente, los establecimientos deben cumplir cerca de 2.900 exigencias, lo que ha generado dificultades para compatibilizar tareas administrativas con el liderazgo pedagógico.

Desde el Ministerio de Educación, la ministra María Paz Arzola destacó que esta decisión permitirá a docentes y equipos directivos enfocarse en los procesos de enseñanza y bienestar estudiantil. La autoridad subrayó que el objetivo es contar con una normativa más clara, coherente y pertinente, que funcione como un apoyo para las comunidades educativas.

Asimismo, se informó que hasta el 30 de septiembre de 2027 la Superintendencia aplicará un enfoque formativo en sus procesos de fiscalización, privilegiando recomendaciones por sobre sanciones. Además, se dejará sin efecto el Dictamen N°65, considerando que la nueva ley autoriza el uso de tecnología para resguardar la seguridad en los recintos educativos.


mfernandezugm

DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: LLAMAN A FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN ESTUDIANTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DIPUTADO RIQUELME VALORA AVANCES EN INVESTIGACIÓN POR TRASPASO DE RECURSOS DEL GOBIERNO REGIONAL EN CASO CONVENIOS

Leer Más

​El parlamentario se refirió a la formalización de un imputado en la causa vinculada a fondos entregados a una fundación en Magallanes.

​El parlamentario se refirió a la formalización de un imputado en la causa vinculada a fondos entregados a una fundación en Magallanes.

Diputado Riquelme
nuestrospodcast
COGRID Comunal

COGRID COMUNAL DE LAGUNA BLANCA DEFINE PLAN DE INVIERNO 2026 PARA REFORZAR SEGURIDAD EN RUTA 9

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
EDUCACIÓN DEROGA TRES CIRCULARES

SUPEREDUC DEROGA TRES CIRCULARES PARA SIMPLIFICAR NORMATIVA Y FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Programa Habitabilidad

PROGRAMA HABITABILIDAD BENEFICIARÁ A 14 FAMILIAS DE NATALES CON INVERSIÓN SUPERIOR A $85 MILLONES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremitrabajo1mayo

SEREMI DEL TRABAJO Y DT DIFUNDEN NORMATIVA DEL FERIADO IRRENUNCIABLE DE ESTE 1 DE MAYO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250