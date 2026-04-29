MASTER TOUR CHILE OFRECERÁ CHARLA GRATUITA "AUTISMO, COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA" EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 30 DE ABRIL

Durante esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Adolfo Cruz, de Master Tour Chile, y Luis Navarro, psicopedagogo de “Terapeuta Popular”, informaron a la ciudadanía sobre la realización de una charla gratuita titulada “Autismo, comprensión y atención temprana”, iniciativa orientada a promover el conocimiento y la inclusión en torno a esta condición.

La actividad ya tuvo una primera jornada este martes en Puerto Natales, donde se convocó a la comunidad interesada en profundizar sobre el autismo y la relevancia de su detección y acompañamiento oportuno.

En ese contexto, los organizadores extendieron la invitación a una nueva charla que se llevará a cabo este jueves 30 de abril en Punta Arenas. La instancia será completamente gratuita y se desarrollará desde las 18:00 horas en dependencias ubicadas en calle Waldo Seguel #469.

Ambos expositores destacaron la importancia de generar espacios de información accesible para la comunidad, especialmente en temas vinculados al desarrollo infantil y la inclusión, reforzando el llamado a participar de esta actividad abierta a todo público.



