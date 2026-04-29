29 de abril de 2026
MASTER TOUR CHILE OFRECERÁ CHARLA GRATUITA "AUTISMO, COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA" EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 30 DE ABRIL
Buenos días región.
Durante esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Adolfo Cruz, de Master Tour Chile, y Luis Navarro, psicopedagogo de “Terapeuta Popular”, informaron a la ciudadanía sobre la realización de una charla gratuita titulada “Autismo, comprensión y atención temprana”, iniciativa orientada a promover el conocimiento y la inclusión en torno a esta condición.
La actividad ya tuvo una primera jornada este martes en Puerto Natales, donde se convocó a la comunidad interesada en profundizar sobre el autismo y la relevancia de su detección y acompañamiento oportuno.
En ese contexto, los organizadores extendieron la invitación a una nueva charla que se llevará a cabo este jueves 30 de abril en Punta Arenas. La instancia será completamente gratuita y se desarrollará desde las 18:00 horas en dependencias ubicadas en calle Waldo Seguel #469.
Ambos expositores destacaron la importancia de generar espacios de información accesible para la comunidad, especialmente en temas vinculados al desarrollo infantil y la inclusión, reforzando el llamado a participar de esta actividad abierta a todo público.
La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.
La intervención contempla el cierre total de la calzada durante el desarrollo de las obras, mientras que en la Avenida España se mantendrá un tránsito parcial, resguardando la conectividad del sector.