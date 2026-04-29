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29 de abril de 2026

MASTER TOUR CHILE OFRECERÁ CHARLA GRATUITA "AUTISMO, COMPRENSIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA" EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 30 DE ABRIL

Buenos días región.

mastertourchile

Durante esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Adolfo Cruz, de Master Tour Chile, y Luis Navarro, psicopedagogo de “Terapeuta Popular”, informaron a la ciudadanía sobre la realización de una charla gratuita titulada “Autismo, comprensión y atención temprana”, iniciativa orientada a promover el conocimiento y la inclusión en torno a esta condición.

La actividad ya tuvo una primera jornada este martes en Puerto Natales, donde se convocó a la comunidad interesada en profundizar sobre el autismo y la relevancia de su detección y acompañamiento oportuno.

En ese contexto, los organizadores extendieron la invitación a una nueva charla que se llevará a cabo este jueves 30 de abril en Punta Arenas. La instancia será completamente gratuita y se desarrollará desde las 18:00 horas en dependencias ubicadas en calle Waldo Seguel #469.

Ambos expositores destacaron la importancia de generar espacios de información accesible para la comunidad, especialmente en temas vinculados al desarrollo infantil y la inclusión, reforzando el llamado a participar de esta actividad abierta a todo público.


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