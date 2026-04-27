CABO DE HORNOS DESTACA AVANCES EN INVERSIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL EN CUENTA PÚBLICA 2025

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos presentó su cuenta pública correspondiente a la gestión 2025, destacando avances institucionales, financieros y sociales, junto con una cartera de proyectos que proyecta el desarrollo de la comuna en el mediano y largo plazo.



Uno de los hitos relevantes del período fue la conformación del Concejo Municipal, integrado en su totalidad por seis mujeres, siendo el único en el país con esta característica. Durante el año se realizaron 49 sesiones y se adoptaron 150 acuerdos, en el marco del funcionamiento regular del órgano colegiado.



En materia financiera, el municipio informó ingresos totales por $5.625 millones, lo que representa un crecimiento de 12,82% respecto de 2024. El resultado del ejercicio alcanzó los $1.379 millones, lo que permite sostener la ejecución de iniciativas e inversiones comunales.



Durante 2025 se concretaron nueve obras con recepción final, por una inversión total de $890 millones. Entre ellas se cuentan el Mirador Artesanal Albatros, las terrazas del Humedal Huairavo, el mural de bienvenida de Puerto Williams, mejoras en los miradores Beagle y Yelcho, además de intervenciones en infraestructura comunitaria como barandas en el Paso del Hielo y la conservación de los baños del liceo local.



Asimismo, a fines del año se dio inicio a la construcción del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams, con una inversión de $3.452 millones, proyecto que busca fortalecer el acceso a servicios de salud en la comuna. A esto se suman iniciativas como la ampliación de la Sala de Concejo, el respaldo a la ampliación del espacio comunitario Kipa Akar y el mejoramiento de la Plaza de Villa Ukika, en el marco del fortalecimiento del pueblo yagán.



La planificación territorial también registró avances, con la promulgación en abril de 2026 del nuevo Plan Regulador Comunal de Puerto Williams, tras cerca de diez años de trabajo técnico y 38 años sin actualización. Este instrumento orienta el crecimiento de la ciudad bajo el concepto de “Ciudad Parque” con horizonte al año 2046.



En el ámbito social, el municipio entregó 610 ayudas sociales durante 2025, lo que representa un aumento de 10% en comparación al año anterior, con énfasis en apoyo para calefacción. Además, se incrementó en 15% el presupuesto de becas municipales y se implementó por segunda vez el programa de Desarrollo Local Inclusivo en conjunto con SENADIS.



En fomento productivo, se realizaron 12 ferias de emprendimiento, cumpliendo la totalidad de la planificación anual, y se destinaron $62,5 millones a programas de apoyo como “Tu Negocio Crece”, “Tu Huerto Crece” y “Tu Pesca Crece”, este último enfocado en pescadores artesanales.



En seguridad pública, se aprobó el Plan Comunal de Seguridad 2025-2029, se implementó un sistema de radiocomunicaciones VHF digital y se efectuaron 96 patrullajes preventivos en coordinación con Carabineros.

La gestión cultural contempló 14 actividades municipales durante el año, mientras que en materia de transparencia se alcanzó un 100% de respuesta a solicitudes de información, sin reclamos ni casos pendientes.



El alcalde Patricio Fernández destacó el trabajo realizado durante el periodo, señalando que “hay que resaltar en materia de infraestructura todos los espacios que se están recuperando con construcciones de plazas y miradores, junto con el fortalecimiento de la seguridad y del tejido social”.



Desde la comunidad, la educadora de párvulos Verónica Alcaide valoró la presentación como “un recuento completo de lo realizado durante 2025 y de la proyección para 2026”, mientras que la vecina Zunilda Marchant destacó los avances en materia ambiental, particularmente en gestión de residuos y compostaje.



El municipio indicó que continuará desarrollando su cartera de proyectos en coordinación con el Gobierno Regional, el nivel central y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de avanzar hacia una comuna más sustentable y con mayores oportunidades para sus habitantes.



