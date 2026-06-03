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3 de junio de 2026

ALCALDE DE CABO DE HORNOS SOLICITA AL GOBIERNO AMPLIAR SUBSIDIO AÉREO PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD DE LA COMUNA

El alcalde destacó que estas solicitudes responden a demandas planteadas por la propia comunidad y buscan mejorar la calidad de vida de quienes habitan el territorio.

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El alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stöwhas, instancia en la que abordaron diversos desafíos vinculados a la conectividad de Puerto Williams y el territorio insular más austral del país.

 
Durante el encuentro, la autoridad comunal planteó la necesidad de fortalecer las herramientas de transporte disponibles para las vecinas y vecinos, poniendo especial énfasis en la ampliación del subsidio aéreo, medida que permitiría responder de mejor manera a la creciente demanda de traslados desde y hacia la comuna.

 
Asimismo, Fernández reiteró la importancia de avanzar en soluciones permanentes para la conectividad marítima, considerando las particularidades geográficas de Cabo de Hornos y las necesidades de una comunidad aislada que requiere acceso oportuno a servicios de salud, educación y otras prestaciones esenciales.

 
El alcalde destacó que estas solicitudes responden a demandas planteadas por la propia comunidad y buscan mejorar la calidad de vida de quienes habitan el territorio.

 
“Le hemos planteado dos necesidades, respaldando la petición de la comunidad. Una es la ampliación del Ferry Kawéskar para que sea durante todo el año el ferry de conectividad con la comuna. Segundo, el subsidio aéreo. Lo primordial es satisfacer la necesidad de una comunidad aislada; para eso, frente a todos los problemas de salud, salud mental y otros que se tengan, hay que hacer el esfuerzo económico para satisfacer el aumento de la demanda con los subsidios”, señaló Fernández.

 
La autoridad comunal agregó que el desafío requiere una respuesta desde el nivel central, considerando que se trata de una problemática estructural que afecta directamente a las familias de Cabo de Hornos.

 
“Yo no le estoy traspasando la responsabilidad a la Delegación Provincial, que lo ha hecho durante muchos años. Yo le pido al Ministerio de Transportes para que ellos puedan resolver una problemática comunal en materia de salud”, enfatizó el alcalde.

 
La Municipalidad de Cabo de Hornos continuará impulsando gestiones ante las autoridades regionales y nacionales para avanzar en soluciones concretas que permitan garantizar una conectividad acorde a las necesidades de la comunidad más austral de Chile.

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