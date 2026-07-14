REGISTRO CIVIL REALIZÓ MÁS DE MIL CUATROCIENTAS ATENCIONES EN TERRENO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

​Un positivo balance de su labor en terreno realizó el Servicio de Registro Civil e Identificación en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante 2025, los equipos móviles concretaron 1.442 atenciones en distintos puntos de la región, facilitando el acceso a trámites de identificación a personas que, por razones geográficas, de salud o movilidad, enfrentan mayores dificultades para concurrir a una oficina.



De este total, 917 atenciones, equivalentes al 64%, beneficiaron a grupos priorizados por el Servicio, entre ellos personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas, habitantes de sectores rurales y entre otros. La mayor parte de los trámites correspondió a solicitudes de cédulas de identidad.



Al respecto el director nacional de la entidad, Omar Morales, dijo que a nivel nacional se realizaron 75 mil atenciones en terreno. “De ese total 69.188 correspondieron a cédulas de identidad. Es un enorme trabajo que nos acerca a la comunidad en un trámite tal fundamental y necesario para todos los habitantes del país, para ello tenemos la tecnología necesaria que nos permite llegar hasta quienes más requieren de nuestros servicios”.



La directora regional del Registro Civil, Lorena Bustamante Núñez, destacó la importancia de este despliegue territorial. " Nuestro compromiso es que todas las personas de la región puedan acceder oportunamente a los servicios del Registro Civil, especialmente quienes presentan dificultades de desplazamiento o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Para ello, nuestras oficinas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos realizan atenciones domiciliarias y participan activamente en diversos operativos interinstitucionales, acercando el Servicio a toda la región. invitamos a la comunidad a solicitar estas atenciones cuando las requiera", señaló.



Un servicio que llega donde más se necesita



El trabajo en terreno forma parte de la estrategia permanente del Registro Civil para garantizar el acceso oportuno a sus prestaciones en toda la región. Los operativos se desarrollan en localidades rurales, establecimientos de salud, residencias de larga estadía, centros penitenciarios y otros lugares donde la presencia institucional resulta fundamental para acercar el Estado a la ciudadanía.













Asimismo, estos equipos cumplen un rol clave durante situaciones de emergencia, ya que permiten reponer de manera oportuna las cédulas de identidad de las personas afectadas, facilitando el acceso a beneficios, subsidios y ayudas que entrega el Estado en este tipo de contingencias.

Para quienes desarrollan esta labor, el impacto de las atenciones en terreno trasciende las cifras. La directora regional, Lorena Bustamante Núñez, destacó el compromiso de las funcionarias y funcionarios que se desplazan por toda la región para acercar los servicios a la comunidad. "Cada atención en terreno representa el compromiso de nuestros funcionarios y funcionarias con una región donde las distancias, el clima y la conectividad muchas veces dificultan el acceso a los servicios públicos. Llegar hasta el domicilio de una persona con movilidad reducida o hasta una localidad apartada en cualquiera de nuestras cuatro provincias significa acercar el Estado a quienes más lo necesitan y garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos", afirmó.

Las personas que requieran una atención en terreno pueden ingresar al sitio www.registrocivil.cl, en la sección Trámites, y seleccionar la opción Atención en Terreno. Allí encontrarán un formulario que deberán completar y enviar al correo electrónico indicado. Esta modalidad permite evaluar cada requerimiento y coordinar oportunamente la prestación del servicio.

