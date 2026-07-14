CON GRAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA FINALIZÓ DESAFÍO ESCENARIO 2026, EL CONCURSO DE TALENTOS MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Tras una intensa semana de presentaciones, emociones y una masiva asistencia de público, finalizó con éxito la decimotercera versión de Desafío Escenario 2026, el concurso de talentos más austral del mundo, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de Puerto Williams.



Durante cada una de las jornadas, la Sala de Uso Múltiple se mantuvo repleta de familias y vecinos que acompañaron a los participantes, quienes demostraron su talento en canto y baile, en un ambiente marcado por el respeto, la sana competencia y el encuentro comunitario.



El broche de oro de la semana estuvo a cargo del reconocido artista nacional Leandro Martínez, quien ofreció un espectáculo que hizo cantar y disfrutar al público presente, cerrando una nueva edición de este tradicional certamen.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró el éxito de la actividad y el compromiso demostrado por la comunidad.



"Estamos muy orgullosos de lo que vivimos durante esta semana. Ver la Sala de Uso Múltiple llena en cada jornada, con familias completas apoyando a nuestros talentos, demuestra que Desafío Escenario se ha convertido en una tradición para Puerto Williams. Este concurso no solo descubre artistas, sino que fortalece los lazos entre vecinos, promueve la cultura y nos entrega espacios de encuentro que enriquecen la vida comunitaria. Felicito a cada participante por su valentía y dedicación, porque todos fueron protagonistas de una verdadera fiesta familiar."



Por su parte, el director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Sebastián Acosta, destacó el trabajo realizado y adelantó que ya comienzan los preparativos para una nueva versión.



"Concluimos un Desafío Escenario que superó nuestras expectativas, tanto por el nivel artístico como por la respuesta de la comunidad. Desde hoy comenzamos a pensar en la edición del próximo año, con el desafío de seguir fortaleciendo esta iniciativa, incorporar nuevas ideas y continuar afianzando una actividad que ya forma parte de la identidad cultural de Cabo de Hornos."



Ganadores de Desafío Escenario 2026



Canto Adulto



1° lugar: Isabo Arce

2° lugar: Jorge Godoy

3° lugar: Sebastián Mansilla



Canto Infantil



1° lugar: Josefa Silva

2° lugar: Pascale Rivas



Canto Juvenil



1° lugar: Isidora Abarzúa



Canto Juvenil II



1° lugar: Cristóbal Cifuentes



Baile Infantil



1° lugar: Matilda Isla

2° lugar: Cristóbal Aguirre



Baile Juvenil



1° lugar: Josefa Suazo

2° lugar: Paz Sanhueza



Baile Juvenil II



1° lugar: Emilia Vergara



Baile Adulto



1° lugar: Victoria Cofré

2° lugar: Francisca Muñoz



Desde la Municipalidad de Cabo de Hornos destacaron que esta decimotercera edición reafirma el valor de Desafío Escenario como un espacio para descubrir nuevos talentos, fortalecer la identidad cultural de Puerto Williams y promover la participación de personas de todas las edades. Con una alta convocatoria de participantes y una entusiasta respuesta del público, el certamen cerró una nueva versión proyectándose con fuerza hacia 2027, con el compromiso de seguir creciendo y consolidándose como una de las principales actividades artísticas de la comuna.



