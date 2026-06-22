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22 de junio de 2026

MAGALLANES EN 100 PALABRAS LANZA LIBRO CONMEMORATIVO POR SUS 10 AÑOS DE HISTORIA

El lanzamiento se realizó en el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, junto a los socios del proyecto y a estudiantes del establecimiento educacional.

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​A lo largo de su historia, el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras ha recibido más de 39 mil cuentos provenientes de distintas comunas de la región austral, con participación de personas de todas las edades. Para celebrar estas historias y conmemorar una década del proyecto, se realizó el lanzamiento de una publicación especial que reúne todos los cuentos ganadores ilustrados.

70 cuentos escritos por 62 autores conforman el nuevo libro 10 años de Magallanes en 100 Palabras: 2016 – 2025, que da cuenta de la diversidad geográfica de la región y de cómo el certamen se ha consolidado como un espacio de expresión ciudadana único en el extremo sur de Chile. Los relatos fueron organizados en cinco capítulos temáticos que reflejan las áreas narrativas más recurrentes de los cuentos: El paisaje, El día a día, Los personajes, La memoria y Lo fantástico.

El jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco, relevó el valor patrimonial de la publicación y lo que significa para el proyecto: "celebrar 10 años de Magallanes en 100 Palabras con este nuevo libro es una forma de honrar el talento y la memoria de nuestra región y sus habitantes”, enfatizó, destacando que cada uno de los relatos representa una voz, una experiencia y una forma de habitar el extremo sur del país. “Este lanzamiento lo hacemos, además, un 19 de junio, fecha en que hace 76 años fue promulgada la ley que dio vida a Enap, permitiendo su creación. Nos sentimos profundamente orgullosos de seguir impulsando esta iniciativa que ya es parte del patrimonio cultural de Magallanes", agregó.

Por su parte, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, destacó la relevancia de este hito editorial: “a través de este proyecto hemos invitado a personas de todas las edades a conectarse con su creatividad a través de la escritura. Ver reunidos los 70 relatos ganadores de la primera década del concurso nos emociona y refleja cómo los habitantes de la región han ido sumándose a este espacio de encuentro para mirarse a sí mismos y contarlo a la comunidad y al mundo”, dijo.

La nueva publicación contó, además, con textos escritos por tres destacados escritores nacionales que residen en Magallanes y que han integrado el jurado del concurso. Se trata de Mariana Camelio, poeta y licenciada en letras; Óscar Barrientos, escritor magallánico, profesor de literatura y docente de la Universidad de Magallanes, cuyas obras han sido reconocidas con el Premio Nacional de Narrativa y Crónica Francisco Coloane (2014), el Premio Iberoamericano Julio Cortázar (2015) y el Premio a la Trayectoria Poética Fundación Pablo Neruda (2018); y Pavel Oyarzún, escritor y poeta también magallánico. Los tres autores reflexionaron en sus escritos sobre los distintos cuentos que conforman esta edición especial.

El lanzamiento del libro 10 años de Magallanes en 100 Palabras: 2016 – 2025 es parte de la convocatoria de la XI edición del concurso, que se encuentra abierta hasta el 24 de agosto de 2026. Para acceder gratuitamente a esta publicación solo es necesario ingresar al sitio web www.magallanesen100palabras.cl.

Toda la programación y novedades de Magallanes en 100 Palabras están disponibles en el sitio web y redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok como @magallanesen100palabras.

El proyecto es presentado por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).

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