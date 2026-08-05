LOS 25 AÑOS DE EOLO PRODUCCIONES SE CELEBRAN CON UNA NUEVA JORNADA DE MÚSICA ELECTRÓNICA EN PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO 08 DE AGOSTO

La música electrónica hecha en Magallanes continúa consolidando su identidad y proyectándose más allá de la región. Así lo plantearon esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Rafael Chauquelaf, integrante del dúo Lluvia Ácida, y el músico electrónico magallánico Gio Foschino, quienes repasaron los 25 años de trayectoria del sello Eolo Producciones y reflexionaron sobre la evolución de la escena musical austral.

Durante la conversación, Chauquelaf recordó que el sello nació en 2001 con el propósito de abrir espacios para propuestas distintas a las tradicionales.

"Fue creado por el dúo Lluvia Ácida, el cual integro junto a mi amigo y colega Héctor Aguilar, en 2001, con la idea de empezar a buscar y publicar música hecha con máquinas hecha en Magallanes, básicamente una forma de buscar a nuevos artistas y nuevos estilos musicales que se salieran de lo que era común en esa época."

El músico explicó que, desde sus inicios, el objetivo ha sido promover obras alejadas de los circuitos comerciales, pero con una fuerte identidad territorial.

"Seguimos con la idea de buscar nuevas propuestas. Propuestas que no apunten hacia el lado de la masividad necesariamente, pero sí que sean accesible para el público que quiera escuchar otras formas de hacer música, de interpretar aspectos de la vida en la región, como el paisaje, la tecnología o temas que siempre han estado ahí como la historia social, los pueblos originarios. El paisaje patagónico en general, pero visto desde una luz nueva, más actual."

Chauquelaf destacó además que la música electrónica regional ha ido ganando reconocimiento tanto dentro como fuera de Magallanes.

"Nosotros sentimos que lentamente la música electrónica como estilo se ha estado validando a nivel regional (...) y sentimos que la electrónica magallánica se está convirtiendo en algo interesante para la gente de afuera de partida por su origen, que aparece como algo exótico, pero también por su sonido, que no es totalmente igual o no es una mera fotocopia de lo que se hace a nivel de Santiago o de otros países."

En ese contexto, recordó que el sello ya ha establecido vínculos con productores nacionales e internacionales mediante la edición conjunta de discos, permitiendo ampliar la difusión de los artistas magallánicos.

Por su parte, Gio Foschino relató cómo su trabajo creativo se encuentra profundamente vinculado con el territorio austral y las experiencias personales que allí ha vivido.

"Yo partía haciendo música hace más de 10 años y siempre con la intención de transmitir un poco, de sintetizar mi experiencia con el entorno, con el territorio, con mis propias vivencias a través de esta música electrónica ambient."

El artista explicó que su más reciente producción, Fin del Mundo, editada por Eolo Producciones, busca representar esa relación íntima con la Patagonia.

"Se trata un poco de cómo yo interpreto mis sentimientos de habitar a través de música totalmente sintetizada. Este disco es de principio a fin construido en base a sonido de sintetizador. Es una música reflexiva, inmersiva de alguna manera y minimalista."

Asimismo, sostuvo que el arte desarrollado en Magallanes posee características propias derivadas del aislamiento geográfico y de la riqueza histórica de la región.

"Yo creo que la música de esta región se desarrolla en una conexión que tienen los artistas de realmente estar empapados de este lugar. Pareciera ser que todas las personas que participan de esta comunidad buscan un poco lo mismo: rescatar el pasado y trasladar también el presente y de alguna manera proyectar hacia el futuro lo íntimo y lo especial que tiene esta zona."

Durante la entrevista, ambos coincidieron en que Magallanes constituye una fuente permanente de inspiración para la creación artística. Chauquelaf recordó que la historia regional, desde los pueblos originarios hasta episodios como la Federación Obrera o la movilización del gas, ha sido parte importante de la obra de Lluvia Ácida.

"Esta región se caracteriza por tener una historia, una prehistoria milenaria, con presencia humana desde hace 12 mil años en este territorio (...) pero la historia moderna propiamente tal es muy reciente. Se pasó en 150 años del paleolítico a la era industrial de una manera muy violenta y eso ha dejado muchas historias y configuró nuestra sociedad hasta el día de hoy."

Los músicos también anunciaron la continuidad del ciclo de presentaciones organizado junto al espacio cultural Aike Lab, iniciativa que busca acercar la música electrónica de autor al público regional.

La próxima jornada estará protagonizada por Gio Foschino, quien ofrecerá una presentación este sábado, a las 20:00 horas, con entrada gratuita y abierta a toda la familia.

"Voy a tratar de hacer una experiencia de escucha muy de autor, muy personal, para seguir celebrando, para seguir expresándonos, porque para nosotros es algo muy personal."

Finalmente, Chauquelaf extendió la invitación a conocer la producción de los artistas regionales y apoyar el desarrollo de esta escena musical.

"Hay una electrónica magallánica, escúchenla y ojalá apóyenla."



