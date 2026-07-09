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9 de julio de 2026

"OLOR A BOSQUE": JULIO CAÑAS INVITA A LA COMUNIDAD A SER PARTE DE SU PRÓXIMO DISCO MEDIANTE CROWDFUNDING

Buenos días región

juliocañas

El compositor y cantautor Julio Cañas participó la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dio a conocer los avances de su próximo álbum "Olor a Bosque", un proyecto musical que reúne composiciones desarrolladas durante los últimos siete años y que actualmente busca concretar su lanzamiento mediante una campaña de financiamiento colectivo.

Durante la entrevista, el artista explicó que decidió apostar por un disco de larga duración en un momento donde predominan los sencillos, ya que considera que un álbum permite desarrollar una propuesta artística integral.



"Yo creo que para todo artista no hay nada mejor que un álbum... es un proyecto completo donde tú puedes dar un mensaje completo, donde hay una estética pensada. Todo el trabajo queda como establecido."


Según detalló, "Olor a Bosque" reúne canciones nacidas de experiencias personales, pero con una intención que trasciende lo autobiográfico.



"Todas tienen en común dos cosas, una que pasan por experiencias personales, pero la segunda es que intentan decir algo... tratar de aportar con una reflexión, con algún valor."


El músico señaló que entre las temáticas abordadas en el disco se encuentran la salud mental, la depresión, el individualismo, la inmigración y la búsqueda de sentido, todo ello acompañado por una propuesta sonora inspirada en el folclore latinoamericano y anglosajón, interpretada íntegramente por músicos.



"Todo con músicos reales. Hay arreglos de cuerdas escritos, tocados. Batería, piano, voces, todo guitarra... al final la principal razón por la que tiene que existir la música es para conectarnos."



La Patagonia como inspiración

Durante la conversación, Cañas también destacó la influencia que ha tenido Magallanes desde su llegada hace un año y medio, asegurando que la región ha marcado profundamente su proceso creativo.

El artista explicó que una de las canciones que presentará en el Festival Folclórico en la Patagonia nació tras investigar la cosmovisión del pueblo selk'nam e incorporar elementos del folclore chilote y argentino.



"La letra nació investigando un poco más sobre los selk'nam... tomé esa idea y también tiene esta influencia chilota y del folclore argentino. Yo hice un mix entre el vals chilote y la chacarera."


Agregó que esa mezcla surgió de manera natural tras convivir con la cultura local.



"Lo aprendí acá, observando, escuchando, conversando con gente."



Campaña para concretar el lanzamiento

Uno de los principales anuncios realizados en el programa fue la campaña de crowdfunding que busca financiar la etapa final del álbum.

Cañas aclaró que no se trata de una donación, sino de una compra anticipada con distintas recompensas para quienes apoyen el proyecto.



"El crowdfunding no es una donación... es una compra anticipada con recompensas."


El músico explicó que la producción del disco ha significado meses de trabajo entre composición, arreglos, grabaciones y producción musical.



"Estuve calculando cuántas horas le he dedicado a este álbum y me di cuenta que serían como tres meses y medio de jornada laboral de 40 horas."


Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a conocer la iniciativa disponible en la plataforma chilena Catapúltame, señalando que al momento de la entrevista la campaña había alcanzado cerca del 70% de la meta.



"Estamos cerca... faltan dos días para que se acabe la campaña. Anoche llevábamos un 70%."



Próximos desafíos

El cantautor confirmó además que será parte del próximo Festival Folclórico en la Patagonia, instancia que calificó como un importante paso en su carrera artística.



"Estoy profundamente agradecido por haber quedado... todos los temas eran buenos. Es un honor."


También adelantó que durante los próximos meses lanzará nuevos sencillos, colaboraciones con artistas internacionales y que espera realizar el lanzamiento oficial de "Olor a Bosque" durante septiembre, acompañado del público que ha seguido su trabajo desde sus primeros pasos en Magallanes.





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