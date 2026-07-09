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9 de julio de 2026

"EL MENOR" DICTARÁ MASTERCLASS DE FREESTYLE EN PUNTA ARENAS

​La clase está dirigida a personas entre 10 y 29 años. El acceso será únicamente con invitación, las que se entregarán este jueves desde las 15:00 horas.

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Con el objetivo de entregar una opción diferente a los jóvenes de la ciudad, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Unidad de Infancia, llevará a cabo una masterclass dictada por el campeón mundial de freestyle, El Menor. La actividad se desarrollará el lunes 13 de julio en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" y contará con un aforo máximo de 200 participantes, quienes deberán retirar previamente su invitación.

Las invitaciones serán distribuidas este jueves, a partir de las 15:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr y en el supermercado Unimarc Sur. Para retirarlas será obligatorio presentar la cédula de identidad.

"Viene a hacer una clase, una masterclass para personas que se dedican a eso en Punta Arenas. Menores, desde los 10 hasta los 29 años. Nos pidió expresamente que sea una clase, que para los términos de él son laboratorios, pero para nosotros es una masterclass de personas que se dedican a este estilo que es urbano", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

Asimismo, el jefe comunal enfatizó que, debido al carácter formativo de la actividad, el ingreso será exclusivamente mediante invitación y con un cupo limitado a 200 personas. "Por la forma de la clase, es un cupo limitado de 200 personas para que realmente lo que él pueda transmitir sea bien absorbido finalmente por la audiencia que esperamos que llegue sin ningún problema a nuestro Centro Cultural", indicó Radonich.

Por su parte, la profesional de la Unidad de Infancia de la Municipalidad de Punta Arenas, Javiera Pizarro, explicó que la iniciativa busca acercar una experiencia formativa y motivacional a jóvenes y adolescentes que practican freestyle en la comuna. "El menor es un joven que salió de las calles de Santiago, por lo tanto, tiene una historia para nosotros muy importante, de superación y motivacional para los jóvenes de Punta Arenas. La idea es que ellos puedan aprender de él en esta masterclass, por eso es importante mencionar eso, que es una clase, no es un show", señaló.
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