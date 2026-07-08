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8 de julio de 2026

CAMIONEROS Y CARABINEROS DESDE BÍO BÍO A MAGALLANES SE REÚNEN POR SEGURIDAD VIAL Y EVITAR ATENTADOS

Dirigentes desde el Bío Bío hasta Magallanes sostuvieron una jornada de trabajo en la Prefectura y jefatura de zona de Carabineros en la ciudad de Temuco. Un encuentro al que asistieron generales de las regiones del sur del país.

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Este martes, camioneros de seis regiones del sur del país se reunieron con Carabineros en la región de La Araucanía, para trabajar en conjunto con el objetivo de reducir la accidentabilidad, evitar robos y atentados.

Dirigentes desde el Bío Bío hasta Magallanes sostuvieron una jornada de trabajo en la Prefectura y jefatura de zona de Carabineros en la ciudad de Temuco. Un encuentro al que asistieron generales de las regiones del sur del país.

El presidente del gremio camionero centro sur, Freddy Martínez, señaló que se analizaron datos estadísticos y cada representante de asociación expuso los principales problemas de su región.

Ello, dijo, para trabajar en conjunto en evitar los accidentes en rutas con un alto flujo de carga nacional e internacional.

Uno de los temas centrales fue cómo desarrollar estrategias para prevenir atentados en la Macrozona Sur.

Otro de los temas abordados en este encuentro fue el robo de camiones con carga de salmones, principalmente en los trayectos entre la región de Los Lagos, los puertos de la región del Bío Bío y el aeropuerto internacional en Santiago.

Los camioneros señalaron que estas reuniones con los mandos policiales de Carabineros continuarán para mejorar la seguridad en las rutas del sur de chile.

Fuente: biobiochile.cl




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