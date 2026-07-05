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5 de julio de 2026

PDI MANTIENE ABIERTO EL PROCESO DE ADMISIÓN 2027 PARA AGENTES POLICIALES

​Las postulaciones estarán disponibles hasta el 17 de julio. La formación tiene una duración de dos años, es gratuita y otorga el título de Técnico de Nivel Superior.

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La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) mantiene abierto el proceso de admisión 2027 para quienes deseen ingresar a la carrera de Agente Policial, una alternativa de formación orientada a apoyar las labores investigativas de la institución.

El programa contempla una formación de dos años, no tiene costo para los estudiantes y permite obtener el título de Técnico de Nivel Superior. Los agentes policiales cumplen funciones de apoyo a la investigación criminal y forman parte del trabajo operativo que desarrolla la PDI a nivel nacional.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio, por lo que la institución invitó a las personas interesadas a informarse sobre los requisitos y el proceso de selección.

Los antecedentes del proceso de admisión, requisitos y etapas de postulación se encuentran disponibles en el sitio web www.cecapro.cl.


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HASTA EL 19 DE JULIO ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LA ESCUELA DE GRUMETES ADMISIÓN 2027

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