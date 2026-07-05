5 de julio de 2026
PDI MANTIENE ABIERTO EL PROCESO DE ADMISIÓN 2027 PARA AGENTES POLICIALES
Las postulaciones estarán disponibles hasta el 17 de julio. La formación tiene una duración de dos años, es gratuita y otorga el título de Técnico de Nivel Superior.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) mantiene abierto el proceso de admisión 2027 para quienes deseen ingresar a la carrera de Agente Policial, una alternativa de formación orientada a apoyar las labores investigativas de la institución.
El programa contempla una formación de dos años, no tiene costo para los estudiantes y permite obtener el título de Técnico de Nivel Superior. Los agentes policiales cumplen funciones de apoyo a la investigación criminal y forman parte del trabajo operativo que desarrolla la PDI a nivel nacional.
Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio, por lo que la institución invitó a las personas interesadas a informarse sobre los requisitos y el proceso de selección.
Los antecedentes del proceso de admisión, requisitos y etapas de postulación se encuentran disponibles en el sitio web www.cecapro.cl.
Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza competirán en Shanghái tras clasificar al 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, convirtiéndose en los primeros universitarios chilenos en participar en este certamen.
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