MINISTERIO DE ENERGÍA REALIZA CUENTA PÚBLICA 2025-2026 CON FOCO EN MEJORAR LA VIDA DE LOS CHILENOS

El evento, realizado en el teatro municipal de la comuna, contó con la presencia del alcalde de Molina, Felipe Méndez, el Delegado Presidencial Regional, Juan Eduardo Prieto, el Gobernador Regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y vecinos de la comuna.



En la primera parte de la ceremonia y por medio de un diálogo, la ministra Rincón y el subsecretario Briones, se refirieron a los avances del periodo y el protagonismo de Chile en la generación de energías renovables, las que representan el 70 % de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional al cierre del periodo.



En este mismo contexto, las autoridades destacaron el trabajo para ordenar las tarifas tras el desacomodo producido por el descongelamiento tarifario y los retrasos acumulados en los procesos de fijación del Valor Agregado de Distribución. En este sentido, subrayaron el trabajo legislativo, por medio de la presentación de un proyecto de ley, para saldar la deuda con las empresas distribuidoras por concepto de reliquidación del VAD, pero sin afectar el bolsillo de las familias chilenas. En este marco, también se subrayó la vigencia y extensión del subsidio eléctrico por medio de la iniciativa legislativa.



Sobre lo anterior, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló la urgencia de normalizar las cuentas de la luz que pagan chilenos y chilenas. "Lo primero que hicimos al llegar fue poner el tema tarifario en la mesa. La semana pasada ingresamos al Congreso el proyecto de ley 'Ordenemos la Cuenta', con tres ejes: mitigación del impacto tarifario, regularización y certeza tarifaria, y seguridad y calidad de servicio. Con esta fórmula, las cuentas van a bajar a partir de 2028; sin el proyecto, habrían subido un 4 por ciento adicional", recalcó la jefa de la cartera.



Durante el diálogo también se subrayó las acciones realizadas para posicionar a nuestro país como protagonista en la respuesta a la crisis climática global, acción descrita en la Política Energética Nacional. De esta manera, resaltaron que descarbonizar la matriz energética, desplegar infraestructura de transmisión que sostenga el desarrollo de energías renovables, el cumplimiento de la meta de Carbono Neutralidad y apostar por tecnologías emergentes, como lo es el almacenamiento y la electromovilidad, son las líneas de trabajo que el ministerio seguirá sosteniendo en este período de transición energética.



En concordancia a lo anterior Ximena Rincón, recordó el hito de inauguración del Complejo Energético Tocopilla, la primera unidad termoeléctrica reconvertida del país. "Un sitio que por más de un siglo dio energía al norte de Chile a partir del carbón, hoy es un hub que integra el BESS Tocopilla, el primer condensador síncrono del país y generación flexible a gas. La reconversión, liderada por ENGIE Chile con 270 millones de dólares de inversión, equivale al suministro anual de cerca de 89.900 hogares y evitará 51.231 toneladas de CO2 al año. Este proyecto demuestra que descarbonizar no es solo apagar una central: es planificar la transición y mantener los atributos de seguridad del sistema", explicó la autoridad de Energía.



Durante la Cuenta Pública, también se subrayó al sector energético por su atractivo para atraer inversión extranjera, mencionando que durante este periodo el Comité de Ministros del SEIA, que integra el Ministerio de Energía, ha jugado un papel fundamental para destrabar proyectos.



Al respecto, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, se refirió a la labor del Comité de Ministros para que nuestro país siga siendo un destino seductor para la inversión extranjera en el ámbito energético. "Un caso que ilustra bien cómo trabaja el Comité es el proyecto Volta, en Antofagasta. Obtuvo su aprobación ambiental en diciembre de 2025, pero quedó con dos reclamaciones pendientes. El 20 de mayo, ya en nuestra gestión, el Comité de Ministros las rechazó y confirmó definitivamente su aprobación, junto con otros dos proyectos, sumando 2.828 millones de dólares en esa sola sesión.





En menos de dos meses y medio destrabamos 12 proyectos con reclamaciones pendientes, por más de 6.200 millones de dólares de inversión", recalcó Briones.



En este mismo sentido, las autoridades destacaron el hecho de trabajar por una transición que entregue acceso universal y equitativo a servicios energéticos de calidad, donde la meta a 2030 es que todos los hogares de nuestro país cuenten con electricidad de manera permanente.

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Durante la segunda parte de la Cuenta Pública, las autoridades, junto a los funcionarios del Ministerio de Energía, respondieron preguntas relacionadas a la gestión y a los desafíos en materias relacionadas a la energía.



Para conocer el documento de la Cuenta Pública Participativa 2025-2026 del Ministerio

de Energía y revivir la transmisión online, visitar el sitio web





