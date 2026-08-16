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16 de agosto de 2026

GOBIERNO Y SALMONERAS BUSCARÁN OTRAS VÍAS PARA IMPULSAR RELOCALIZACIÓN DE CONCESIONES TRAS FALLO DEL TC

La decisión del Tribunal Constitucional dejó fuera del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional una norma que permitía eximir a las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas de la evaluación ambiental.

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Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional una norma relacionada con las microrelocalizaciones de concesiones acuícolas, el Gobierno y la industria salmonera buscarán otras alternativas para impulsar estos cambios.

La disposición cuestionada permitía que las denominadas microrelocalizaciones de centros salmoneros no tuvieran que someterse a evaluación ambiental. La medida respondía a una antigua solicitud del sector, que sostiene que este tipo de modificaciones permitiría agilizar trámites y mejorar las condiciones de operación de las concesiones.

La propuesta considera el desplazamiento de los centros salmoneros dentro de las cercanías del área de una concesión, con el objetivo de mejorar sus condiciones ambientales. Entre los factores considerados se encuentran la profundidad y la velocidad de las corrientes, variables que influyen en la dispersión de la materia orgánica sobre el fondo marino.

Luego de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno manifestó su disposición a continuar impulsando la medida mediante otras vías. La industria salmonera, por su parte, calificó el fallo como un golpe a una de sus demandas para agilizar la relocalización de concesiones acuícolas.

La discusión también tiene relevancia para Magallanes, región donde la actividad salmonera tiene presencia y donde la regulación de las concesiones acuícolas forma parte de las materias vinculadas al desarrollo de la industria y la protección del medio ambiente.

Fuente: El Diario Financiero

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