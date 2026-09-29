LA FACH APUESTA POR CINCO BEECHCRAFT KING AIR 350 Y KING AIR 360 PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD ANTÁRTICA

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) indicó que proyectar incorporar aviones de transporte Beechcraft King Air 350 y King Air 360 para fortalecer el puente logístico austral entre la Región de Magallanes y las bases antárticas nacionales.

La FACh detalló sus proyectos estratégicos para esa región en una reunión entre el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y autoridades locales, entre ellas la delegada presidencial Ericka Farías, el gobernador Jorge Flies, consejeros regionales, alcaldes y congresistas locales.

Según El Pingüino, la FACh señaló que se efectuarán obras de mantenimiento operacional en la base antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, así como el plan para recuperar el conjunto habitacional de Villa Las Estrellas, recintos que operarán impulsados por energías renovables.

En conectividad aérea, se expuso el mejoramiento de la pista del aeródromo Teniente Rodolfo Marsh y la proyección para incorporar un total de cinco aviones Beechcraft King Air 350 y King Air 360 para satisfacer las necesidades de apoyo logístico a las instalaciones nacionales antárticas.

Tres de las cinco unidades operarán directamente desde Punta Arenas para fortalecer el puente logístico austral. En cuanto a su financiación, cuatro serán comprados con los recursos de capacidades estratégicas y el quinto —un King Air 360—contará con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes.

Fuente: infodefensa.com