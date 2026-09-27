COLUMNA DE OPINIÓN | TURISMO Y CONECTIVIDAD: DOS CAMINOS FORMATIVOS, UN MISMO TERRITORIO

Cuando hablamos de turismo en Punta Arenas, no nos referimos únicamente a viajes, paisajes o visitantes. Hablamos de un sistema complejo de servicios, personas y experiencias que permiten que nuestra región se proyecte como destino, como puerta de entrada a la Patagonia y la Antártica, y como un territorio donde la hospitalidad y la conectividad cumplen un papel fundamental para el desarrollo local.

En este contexto, las carreras de Técnico en Hotelería y Turismo y Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos cumplen roles distintos, pero profundamente complementarios.

La carrera de Servicios Aerocomerciales y Transportes Turísticos está orientada a la gestión y operación de la movilidad turística. Forma técnicos capaces de diseñar, programar y operar servicios vinculados al transporte de pasajeros y carga, tanto a nivel nacional como internacional, en contextos terrestres, marítimos y especialmente aéreos. Su foco está en la logística del viaje, el manejo de rutas, las normativas, los sistemas de distribución y comercialización y la atención de pasajeros, utilizando tecnologías propias de la industria aerocomercial y del transporte turístico.

Este perfil resulta estratégico para una región como Magallanes, donde la conectividad aérea, marítima y terrestre no solo forma parte de la actividad turística, sino también de la vida cotidiana y del abastecimiento. Los técnicos titulados de esta carrera pueden desempeñarse en aeropuertos, líneas aéreas, servicios de carga, agencias de viajes, tour operadores y empresas de transporte, contribuyendo a que los flujos de personas y bienes se desarrollen con eficiencia, seguridad y calidad de servicio.

Por su parte, la carrera de Técnico en Hotelería y Turismo se centra en la experiencia del huésped y del visitante en el destino. Forma técnicos integrales con competencias para coordinar procesos administrativos, comerciales y operativos en hoteles, hospedajes, restaurantes, establecimientos gastronómicos, centros de eventos y empresas de servicios turísticos. Su eje formativo está en la hospitalidad, la atención directa al cliente, la gestión de recepción y reservas, los servicios de alimentos y bebidas, la organización de eventos y la aplicación de protocolos de calidad y servicio.

Este perfil responde a una necesidad fundamental del territorio: recibir, atender y fidelizar a quienes nos visitan. En una región que busca consolidarse como destino turístico de intereses especiales, la calidad del servicio, la calidez en la atención y la profesionalización de la industria hotelera son factores decisivos. Los técnicos titulados de Hotelería y Turismo aportan desde el contacto directo con el visitante, transformando el viaje en una experiencia significativa y contribuyendo a fortalecer la imagen y reputación de nuestro destino.

Ambas carreras comparten una sólida formación en vocación de servicio, comunicación efectiva en español e inglés, trabajo en equipo y uso de tecnologías, pero se diferencian claramente en su ámbito de acción: mientras una se especializa en la conectividad y la logística del viaje, la otra se enfoca en la estadía, la atención y la experiencia del huésped.

Desde Santo Tomás, ambas se articulan bajo un enfoque de formación técnica con una fuerte vinculación con la industria, énfasis en la empleabilidad, ética profesional y responsabilidad social. Esta mirada resulta especialmente relevante en un territorio donde las necesidades del sector turístico requieren personas preparadas para desenvolverse en una industria dinámica y estrechamente vinculada con el desarrollo regional.

El turismo no funciona sin transporte, así como el transporte turístico no tiene sentido sin servicios de acogida. Ambos ámbitos forman parte de una misma cadena de valor y requieren técnicos preparados para responder a los desafíos y oportunidades de una actividad que tiene un impacto significativo en nuestro territorio.

En Magallanes, donde la conectividad y la hospitalidad son estratégicas, la formación de técnicos en estas áreas constituye también una forma concreta de contribuir al fortalecimiento de la industria turística regional. Los egresados y titulados que se incorporan a este sector no solo encuentran oportunidades de desarrollo profesional; también aportan, desde sus respectivos ámbitos, a que nuestra región pueda recibir, movilizar y atender cada vez mejor a quienes llegan hasta este extremo del país.

La elección entre una u otra carrera responde a los intereses y proyectos de cada persona. Sin embargo, ambas comparten un propósito mayor: formar profesionales técnicos capaces de aportar al crecimiento del territorio y a la construcción de una experiencia turística de calidad, desde la conectividad hasta la hospitalidad.

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