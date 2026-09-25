FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES FIRMA CONVENIO CON NUEVO GIMNASIO EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación de Deportes firmó un convenio de colaboración con Smart Fit para promover la actividad física, el deporte, la recreación y los estilos de vida saludables entre los habitantes de la comuna.

​



El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de iniciativas como actividades deportivas, talleres y charlas sobre promoción de la salud, apoyo a deportistas destacados y participación en eventos deportivos y recreativos, además de otras acciones orientadas al bienestar de la comunidad.





"Este convenio es muy importante. Ustedes saben que, como Fundación, con la poca plata que tenemos, buscamos y hacemos campeonatos, intentamos y lo hemos logrado. Es muy importante que nuestros vecinos practiquen deportes, ya sea para competencia, para pasarlo bien, para actividad física o simplemente para bienestar. Y esto nos va a permitir colaborar con estos grupos, con becas, que son muy importantes justamente para poder ayudar en algo más específico", destacó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

​



Desde Smart Fit, su Country Manager Cono Sur, Cristián Deppe, destacó el convenio. "nosotros tenemos un compromiso en cada lugar al que vamos, tenemos un compromiso con el territorio. "Nos gusta entender la identidad de las ciudades, entender las comunidades, entender cómo funciona, qué es lo que requiere cada persona, cada gimnasio. Y bajo ese compromiso obviamente que lo primero que hicimos hace dos años, nos juntamos con el alcalde, entendimos cuáles eran las necesidades", señaló.

​



La alianza se enmarca en la llegada de Smart Fit a Punta Arenas, donde la compañía inauguró recientemente una sede de más de 1.300 m², con una inversión cercana a US$1 millón y generando empleo para más de 15 vecinos de la ciudad.

Con este convenio, ambas instituciones buscan generar nuevas oportunidades de acceso al deporte y fortalecer iniciativas que contribuyan al bienestar y a una vida más activa en Punta Arenas.