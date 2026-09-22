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22 de septiembre de 2026

GRUPO DE AUTOAYUDA RENACER CONMEMORA 36 AÑOS DE TRABAJO APOYANDO A PERSONAS AFECTADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL

Buenos días región

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En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Oscar Monsalve, representante del Grupo de Autoayuda Renacer, dio a conocer el trabajo que desarrolla esta organización en Punta Arenas, que cuenta con una trayectoria iniciada el 28 de septiembre de 1990. La agrupación acompaña a personas que enfrentan problemas asociados al consumo de alcohol, promoviendo el apoyo entre pares y compartiendo experiencias de recuperación, bajo un enfoque basado en el respeto, la voluntariedad y la confidencialidad.

Monsalve destacó que el proceso de recuperación es diferente para cada persona y que el consumo problemático también impacta directamente al entorno familiar. En ese sentido, explicó que quienes llegan a Renacer pueden encontrar un espacio de apoyo incluso después de períodos de ausencia o recaídas. La organización mantiene además un vínculo con estudiantes de Enfermería de la Universidad de Magallanes, quienes participan en actividades relacionadas con salud mental. Entre sus principales desafíos, la agrupación busca fortalecer la coordinación con el intersector, incluyendo establecimientos educacionales y organismos vinculados a la prevención y tratamiento de adicciones.

Durante la entrevista, el representante de Renacer puso especial énfasis en la necesidad de reforzar las acciones preventivas entre niños y adolescentes, señalando como preocupante la presencia de consumo a edades cada vez más tempranas. Asimismo, planteó la importancia de que las personas que culminan procesos de atención profesional puedan contar posteriormente con redes de apoyo comunitario. Actualmente, Renacer funciona en Vicente Pérez Barría 0762, en Playa Norte, y quienes deseen tomar contacto pueden hacerlo a través del correo [email protected] y de su página de Facebook Renacer 1990. La agrupación también manifestó su disposición a colaborar con establecimientos educacionales, instituciones y organizaciones que requieran apoyo en materia de prevención.



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