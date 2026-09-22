FAUSTINO AGUILAR DESTACA AVANCES PARA ESTABLECER EL 21 DE SEPTIEMBRE COMO FERIADO REGIONAL PERMANENTE EN MAGALLANES

En conversación esta mañana con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente del Centro Hijos de Chiloé, Faustino Aguilar, valoró las actividades desarrolladas en torno a la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes y los 200 años de la incorporación de Chiloé a la República de Chile. El dirigente destacó la presencia de autoridades nacionales y regionales en las distintas ceremonias, señalando que esta participación permitió otorgar una mayor relevancia a una fecha que, a su juicio, posee un profundo significado histórico y geopolítico para Magallanes.

Uno de los principales puntos abordados fue la iniciativa para establecer el 21 de septiembre como feriado regional permanente. Aguilar sostuvo que durante las actividades de conmemoración recibió señales favorables desde autoridades nacionales y afirmó que el objetivo es que la medida se concrete a partir de 2027. En ese contexto, indicó que continuará impulsando las gestiones necesarias para materializarla y planteó además la posibilidad de ampliar la conmemoración hacia Chiloé, considerando el vínculo histórico entre ambos territorios. “Yo estoy muy confiado, estoy claro que por lo que conversamos con las autoridades, con la presidenta del Senado, el otro año ya sería feriado regional permanente”, señaló.

Aguilar también vinculó la conmemoración con la importancia de reforzar el conocimiento sobre la soberanía chilena en el extremo austral y destacó el rol de las instituciones y medios de comunicación en la difusión de estos antecedentes históricos. Asimismo, relevó el trabajo conjunto que se proyecta entre Magallanes, Chiloé y Aysén, anticipando reuniones durante octubre para abordar distintas iniciativas asociadas a la conmemoración. Finalmente, valoró el aporte de Radio Polar en la difusión de la historia, tradiciones y costumbres de Chiloé y Magallanes, destacando el espacio “Chiloé, Magia, Música y Tradición”, que conduce semanalmente en la emisora.





​

