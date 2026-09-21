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21 de septiembre de 2026

21 DE SEPTIEMBRE: ALCALDE RADONICH PIDE UNA VISIÓN DE FUTURO PARA MAGALLANES Y PONE EL FOCO EN INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y NUEVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Día del trabajador radial

alcalderadonich

En el marco del Día del Trabajador Radial, conmemorado este 21 de septiembre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de la presencia de autoridades nacionales en Magallanes y planteó que la fecha debe servir como una oportunidad para consolidar una mirada de Estado hacia la zona austral y antártica. La autoridad sostuvo que la presencia institucional debe traducirse en decisiones, inversiones y acciones concretas que contribuyan al desarrollo regional, la generación de empleo y la permanencia de las nuevas generaciones en Magallanes.

Entre los principales desafíos mencionados se encuentran el fortalecimiento de la infraestructura antártica y portuaria, la conectividad y el desarrollo de proyectos con una perspectiva de largo plazo. Radonich planteó la necesidad de definir responsabilidades y financiamiento para obras estratégicas, además de aprovechar el potencial de Punta Arenas como plataforma logística, científica y de servicios vinculada a la Antártica. También abordó la necesidad de modernizar el modelo de la Zona Franca, explorando nuevas áreas de servicios asociadas, entre otras posibilidades, a la actividad científica, tecnológica y de conectividad digital.

Asimismo, el alcalde relevó la apertura de nuevos mercados como una condición para fortalecer el empleo regional y destacó los próximos encuentros empresariales, entre ellos una instancia que reunirá a 40 representantes comerciales de las islas Falkland/Malvinas, además de un segundo encuentro con grandes empresas nacionales. En este contexto, valoró la colaboración entre instituciones de Magallanes y Chiloé y sostuvo que el desarrollo regional requiere combinar la atención de necesidades urgentes, como vivienda, con una planificación de largo plazo que considere proyectos estratégicos para las próximas décadas.



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