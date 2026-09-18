MOP MAGALLANES REALIZÓ CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN DE OFICINAS POR FIESTAS PATRIAS

Durante la tarde de ayer se desarrolló el tradicional concurso de ornamentación de oficinas del MOP Magallanes, iniciativa organizada por la Mesa Regional de Gestión de Personas para fomentar la participación, creatividad y compañerismo entre las distintas direcciones y servicios del ministerio.

Los equipos participantes decoraron sus espacios con motivos alusivos a las tradiciones chilenas y la identidad regional. Un aspecto destacado de esta versión fue que las ornamentaciones fueron realizadas con recursos propios de los funcionarios, quienes aportaron con su trabajo y dedicación para preparar los espacios para la celebración de Fiestas Patrias.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado externo integrado por Cristian Tejo, del Ministerio de Economía; Francisca Zúñiga, del Gobierno Regional de Magallanes; Mirta Barramuño, del Ministerio de Ciencias; y el seremi de Gobierno, Ángel Roa. Junto al seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, recorrieron las dependencias participantes para conocer las propuestas presentadas.

El seremi MOP Alejandro Marusic destacó la disposición de los funcionarios y agradeció el trabajo realizado por los equipos, valorando la iniciativa como una instancia de encuentro, integración y convivencia entre quienes forman parte del Ministerio de Obras Públicas en Magallanes.

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