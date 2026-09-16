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16 de septiembre de 2026

ESCUELA BERNARDO O’HIGGINS EXIGE REEMPLAZOS OPORTUNOS Y PROTECCIÓN DE PROFESIONALES PIE

​Falta de reemplazos en Lenguaje y Matemática preocupa a docentes de la Escuela O’Higgins

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El Cuerpo Docente de la Escuela Libertador Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme de Punta Arenas manifestó públicamente su preocupación y rechazo frente a las medidas adoptadas por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes respecto de la cobertura de licencias médicas y la contratación de profesionales y horas disponibles para enfrentar la falta de reemplazos.

A través de un comunicado público, los docentes cuestionaron las medidas que, según señalan, han sido justificadas por el SLEP Magallanes en criterios de austeridad derivados del Oficio Circular N.º 12 del Ministerio de Hacienda. El cuerpo docente sostiene que una circular administrativa no puede modificar ni dejar sin efecto las obligaciones establecidas por una ley vigente y plantea que la Administración del Estado debe actuar conforme al principio de juridicidad.

Entre las situaciones expuestas por los profesores se encuentra la falta de reemplazos en asignaturas fundamentales como Lenguaje y Matemática, particularmente en Segundo Ciclo Básico. De acuerdo con el comunicado, esta situación estaría generando una sobrecarga para los docentes y afectando la continuidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Otro de los puntos planteados corresponde a los profesionales que desarrollan funciones en los Programas de Integración Escolar (PIE). El cuerpo docente señala que estos profesionales estarían siendo utilizados para cubrir ausencias de profesores de aula, situación que, según denuncian, estaría generando vacíos en los apoyos destinados a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

En el documento, los docentes también sostienen que las restricciones presupuestarias establecidas mediante la Circular N.º 12 no constituirían una autorización para vulnerar derechos educacionales. En ese sentido, hacen referencia a la Ley General de Educación, la Ley 21.040 y el Decreto 170, planteando que dichas normativas deben ser consideradas en la gestión de los reemplazos y de los apoyos especializados.

Frente a este escenario, el Cuerpo Docente de la Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme formuló cinco exigencias: garantizar reemplazos oportunos en asignaturas fundamentales; proteger las horas y funciones de los profesionales PIE; asegurar la continuidad de los apoyos especializados para estudiantes con NEE; transparentar los criterios utilizados para autorizar o rechazar reemplazos; e informar cuál sería el fundamento jurídico que permitiría establecer restricciones mediante una circular administrativa frente a lo dispuesto por decretos y leyes.

El comunicado concluye reiterando la preocupación del cuerpo docente ante las consecuencias que, desde su perspectiva, tendría la falta de reemplazos tanto para las condiciones de trabajo de los profesores como para la continuidad de los aprendizajes y los apoyos especializados que reciben los estudiantes.

Invitamos a revisar y leer el PDF completo del comunicado, donde el Cuerpo Docente de la Escuela Bernardo O’Higgins Riquelme expone en detalle su posición, las situaciones que denuncia y las cinco medidas que solicita al SLEP Magallanes.



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