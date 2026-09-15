APODERADAS DE “LAS CHARITAS” DESTACAN CONFIANZA QUE LES GENERA EL ESTABLECIMIENTO DE LA JUNJI, DISTINGUIDO POR LA ASISTENCIA DE SUS PÁRVULOS

“Fue una sorpresa el reconocimiento, una agradable noticia. Mi hijo Facundo Vera Muñoz asiste constantemente. Tanto las niñas y los niños como las madres, padres y apoderados sienten confianza al venir al jardín infantil, del inicio al final. Estamos felices y motivados”, aseveró Karina Muñoz Miranda, apoderada del Medio Menor B del establecimiento “Las Charitas” de Punta Arenas.

El nivel educativo fue premiado por la Mesa de Trabajo por el Aumento y la Recuperación de Matrícula y Asistencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un diploma y un regalo, gentileza de la empresa Recasur, en el segundo balance mensual que abarca toda la región en 2026, estimulando a las distintas comunidades educativas, desde Puerto Edén por el norte a Puerto Williams por el sur, a matricularse y asistir a los recintos de Educación Parvularia.

Las niñas y los niños de Medio Menor B de la unidad educativa “Las Charitas” registraron, en agosto, un 82,1% de asistencia en base a la capacidad de matrícula del 96,42%.

Karina Muñoz agregó que su hijo Facundo empezó a ir a “Las Charitas” a los ocho meses de vida, debido a compromisos laborales de su familia. “Daba miedo dejarlo al inicio porque era pequeño. Pero las educadoras y técnicos, que son las mismas desde el primer día, otorgan confianza. Facundo avanza en su educación, en el habla, en cómo se relaciona con sus compañeros, sus pares y los adultos. Es gratificante como mamá sentirse en confianza”, relató.

Para Carla Ivelic Casanova, mamá de Drazen, “la Educación Parvularia es todo. Es impresionante el nivel de confianza. Mi hijo es cuidado, le enseñan cosas, siempre está supervisado, me comentan de su alimentación, sobre cómo interactúa con sus pares. Hay una preocupación. Yo estoy feliz con el establecimiento, que es el mejor de la Junji en Punta Arenas, con una gestión de su directora, Loreto Trabazo Burnás, destacada”.

Agregó que la educación de su hijo se refleja en su mejor vocabulario, el roce social con sus pares, lo que ha ido creciendo en los últimos tres años. “Estoy orgullosa de los resultados del nivel, que es destacado por la Junji, del equipo pedagógico. Es satisfactorio saber que lo están haciendo muy bien y que fue una buena decisión postular a ‘Las Charitas’”, aseveró.

La educadora de párvulos del nivel, Jessica Mancilla Sáez, calificó como “significativo el premio porque muchas niñas y niños están en el grupo desde Sala Cuna Menor. Eso ha permitido conocerlos, conocer a sus familias y generar confianza y comunicación cercana”.

Sobre las estrategias utilizadas para incentivar y apoyar a las familias, la profesional contó que cuando una niña o niño falta, genera preocupación en el equipo pedagógico, las que se comunican para saber qué ocurrió. En ocasiones, se efectúan visitas domiciliarias. Las y los seres queridos de las niñas y los niños son siempre informados de las experiencias educativas llevadas a cabo.

“Es muy emocionante recibir reconocimiento. La buena asistencia en el grupo es histórica. Las mamás, los papás y los apoderados están comprometidos. Cuando faltan, justifican las ausencias, las avisan de inmediato. Hay contactos cordiales con una labor que resulta satisfactoria”, cerró Jessica.

“Es importante reconocer el trabajo que hacen los equipos de la Junji”

Loreto Trabazo dijo que los premios otorgados por la Dirección Regional son una forma de potenciar las estrategias que están desarrollando hace años para incrementar la asistencia de las niñas y los niños a la unidad educativa de calle Suiza 01495 en Punta Arenas.

“Es súper importante reconocer el trabajo de los equipos, las prácticas con un plan piloto de asistencia que existe desde 2022. Es un logro con un objetivo propuesto a largo plazo. Nos enorgullece y brinda mucha alegría”, agregó, explicando que las estrategias son individuales y universales. Entre estas últimas hay trabajo con cada una de las familias. El equipo educativo hace seguimiento, pesquisa, informa, hay constante comunicación, con labores internas como bitácoras, con todas y todos comprometidos.

Marisol Villegas Núñez ejerce como directora regional subrogante de la Junji en Magallanes. Ella entregó las distinciones y felicitó a la comunidad educativa de Medio Menor B del Jardín Infantil “Las Charitas”.

Recalcó lo fundamental de asistir a los establecimientos de Educación Parvularia porque estimulan el desarrollo integral, la socialización y el aprendizaje temprano de niñas y niños en un ambiente seguro.

“Las y los párvulos aprenden a convivir con otras niñas y niños, a compartir juguetes, respetar turnos y resolver situaciones, con autonomía, confianza y seguridad en sí mismos. A través del juego y con actividades guiadas, potencian la creatividad, curiosidad, vocabulario y razonamiento matemático. Un día en el jardín infantil significa siempre un aprendizaje nuevo”, concluyó la autoridad regional.