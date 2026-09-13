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13 de septiembre de 2026

CONAF LEVANTA EXIGENCIA DE GUÍA PARA BASE TORRES Y CIRCUITO W DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE

​La medida se aplicará a los senderos Base Torres y W del Parque Nacional Torres del Paine, mientras que el circuito Macizo Paine y el Paso John Garner continuarán cerrados por condiciones invernales y a la espera de nuevas evaluaciones.

panoramica PNTP (4)

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó que, a partir del 16 de septiembre, dejará de exigirse la presencia de guías acreditados para realizar los senderos Base Torres y W del Parque Nacional Torres del Paine. La decisión se tomó luego del monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de los senderos.

Pese a esta modificación, la institución mantendrá medidas de seguridad debido a que todavía persisten condiciones invernales en algunos sectores del parque. Por ello, se recomienda y, dependiendo de las condiciones del terreno, podrá exigirse el uso de microcrampones y bastones para garantizar un tránsito seguro de los visitantes.

En tanto, el circuito Macizo Paine permanecerá cerrado hasta el 1 de noviembre. Debido a que el Paso John Garner es parte de este recorrido, también continuará cerrado, y su eventual reapertura dependerá de una evaluación técnica y climatológica previa realizada por CONAF.

El director regional de CONAF, John Revello, señaló que las medidas buscan favorecer un turismo seguro y recalcó que la institución continuará evaluando las condiciones climáticas y del terreno. En caso de que se presenten nuevos factores de riesgo, CONAF podrá adoptar medidas adicionales o disponer cierres cuando sea necesario.


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