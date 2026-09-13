13 de septiembre de 2026
CONAF LEVANTA EXIGENCIA DE GUÍA PARA BASE TORRES Y CIRCUITO W DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE
La medida se aplicará a los senderos Base Torres y W del Parque Nacional Torres del Paine, mientras que el circuito Macizo Paine y el Paso John Garner continuarán cerrados por condiciones invernales y a la espera de nuevas evaluaciones.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó que, a partir del 16 de septiembre, dejará de exigirse la presencia de guías acreditados para realizar los senderos Base Torres y W del Parque Nacional Torres del Paine. La decisión se tomó luego del monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de los senderos.
Pese a esta modificación, la institución mantendrá medidas de seguridad debido a que todavía persisten condiciones invernales en algunos sectores del parque. Por ello, se recomienda y, dependiendo de las condiciones del terreno, podrá exigirse el uso de microcrampones y bastones para garantizar un tránsito seguro de los visitantes.
En tanto, el circuito Macizo Paine permanecerá cerrado hasta el 1 de noviembre. Debido a que el Paso John Garner es parte de este recorrido, también continuará cerrado, y su eventual reapertura dependerá de una evaluación técnica y climatológica previa realizada por CONAF.
El director regional de CONAF, John Revello, señaló que las medidas buscan favorecer un turismo seguro y recalcó que la institución continuará evaluando las condiciones climáticas y del terreno. En caso de que se presenten nuevos factores de riesgo, CONAF podrá adoptar medidas adicionales o disponer cierres cuando sea necesario.
DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
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