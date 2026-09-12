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12 de septiembre de 2026

CONUPIA LLAMA A PREFERIR PRODUCTOS CHILENOS Y APOYAR A LAS PYMES DURANTE FIESTAS PATRIAS

​La organización gremial lanzó la campaña “Este 18, elige Chile. Prefiere Pyme”, que busca promover la compra de productos y servicios nacionales durante las celebraciones de septiembre.

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La Confederación Nacional de la Pequeña, Mediana Industria, Artesanado y Cooperativas de Chile (CONUPIA) lanzó una campaña en redes sociales para incentivar a la ciudadanía a preferir productos, servicios y emprendimientos nacionales durante las próximas Fiestas Patrias. La iniciativa busca destacar el aporte de artesanos, emprendedores, comercios locales y pequeñas y medianas empresas.

Bajo el concepto “Este 18, elige Chile. Prefiere Pyme”, la campaña busca promover las compras en comercios de barrio, ferias, emprendimientos y Pymes, destacando su aporte al empleo y a la actividad económica de sus comunidades. CONUPIA señaló que septiembre representa una oportunidad para fortalecer el consumo interno y apoyar a pequeños productores y emprendedores vinculados a la gastronomía, artesanía, manufactura, comercio y tradiciones nacionales.

A través de distintas publicaciones, la organización utilizará mensajes como “Compra chileno, apoya lo nuestro”, “El comercio local también celebra” y “Que tu 18 tenga sello chileno”. El presidente de CONUPIA, Humberto Solar, señaló que la iniciativa también busca reconocer a quienes mantienen oficios y tradiciones, entre ellos fabricantes de volantines, juegos típicos y cultores de la gastronomía nacional.

Desde la organización gremial llamaron a que las celebraciones de Fiestas Patrias sean también una oportunidad para apoyar a quienes producen y trabajan en Chile. La campaña apunta a que las decisiones de compra durante septiembre contribuyan al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y de la economía local y nacional.

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